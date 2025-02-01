Lübnan Ordusu Aytarun'da Konuşlandı: İsrail Çekildi

Lübnan ordusu, İsrail'in Aytarun beldesinden çekilmesi sonrası burada konuşlandırıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 22:29
Lübnan Ordusu Aytarun'da Konuşlandı: İsrail Çekildi

Lübnan Ordusu Aytarun'da Görevde

Lübnan ordusu, ülkenin güneyindeki Aytarun beldesinde Israil'in çekildiğini ve ordunun burada konuşlandığını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, askeri birliklerin ateşkes komitesiyle birlikte hareket ederek Litani Nehri'nin güneyindeki Aytarun beldesine yerleştirildiği bildirildi.

İsrail'in Saldırıları Devam Ediyor

Aynı açıklamada, İsrail ordusunun Mercayun ilçesine bağlı Rab Telatin ve Adise beldelerinde sürekle evleri ateşe verdiği, Taybe beldesine ise silahlı insansız hava aracıyla saldırılar düzenlediği kaydedildi. Lübnan güvenlik güçlerinin talimatlarına vatandaşların uyma çağrısı yinelendi.

BM Güvenlik Konseyi Kararları

Lübnan ordusu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararına uygun olarak Litani Nehri'nin güneyindeki alanlarda önlemler almaya devam ettiğini belirtti. Bu karar, İsrail'in Mavi Hat'tan geri çekilmesini ve bu bölgenin silahsızlandırılmasını öngörmektedir.

Ateşkes Süreci ve Son Gelişmeler

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te bir ateşkese varılmış ve İsrail'in 60 gün içinde Lübnan sınırında işgal ettiği alanlardan çekilmesi gerektiği belirtilmişti. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun güneyde tam olarak konuşlanmadığını öne sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmayı talep etti.

Saldırılardan Etkilenenler

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 26 Ocak'tan bu yana meydana gelen saldırılarda toplamda 28 kişinin hayatını kaybettiğini ve 216 kişinin yaralandığını bildirdi.

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