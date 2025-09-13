Lübnan Ordusu Filistin Kamplarından Silah Tesliminin 4. Aşamasını Tamamladı

Lübnan'da Filistin kamplarındaki silahların devlet güçlerine tesliminin dördüncü aşaması tamamlandı; Ayn el-Hilve ve Bedavi kamplarından toplam 8 kamyon silah alındı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 13:09
Lübnan Ordusu Filistin Kamplarından Silah Tesliminin 4. Aşamasını Tamamladı

Lübnan Ordusu Filistin Kamplarından Silah Tesliminin 4. Aşamasını Tamamladı

Dördüncü aşama NNA tarafından duyuruldu

Lübnan resmi ajansı NNA kaynaklarına göre, Filistin Güvenliği Medya ve Halkla İlişkiler Müdürü Abdulhadi el-Esedi, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bağlı gruplardaki silahların teslim alınmasının dördüncü aşamasının bugün tamamlandığını açıkladı.

Esedi, Sayda kentinin doğusundaki Ayn el-Hilve Kampından 5 kamyon ve kuzeydeki Bedavi Kampından 3 kamyon olmak üzere toplam 8 kamyon silahın Lübnan ordusuna teslim edildiğini bildirdi.

Bununla birlikte, 5 Ağustos tarihli Bakanlar Kurulu kararına göre ülkedeki tüm grupların silahlarının devletin tekelinde toplanması hedefleniyor. Karar kapsamında ordudan, ay sonuna kadar bir plan hazırlaması ve 2025 sonuna kadar bunu uygulamaya koyması istendi.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ise örgütün silahlarını yalnızca İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi, ülkeye saldırılarını durdurması, tutukluları serbest bırakması ve yeniden imar sürecinin başlaması halinde teslim edeceğini belirtmişti.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsmet Büyükataman Eskişehir'de: 'Terörsüz Türkiye' Hedefi ve 1 Ekim Dönemi
2
Güler Amasya'da: Kişi Başına Gelir 2002'de 6 Bin Dolardan 2025'te 17 Bin Dolara Yükseldi
3
Erdoğan: Muhalefet '3K' Girdabında — Manavgat Soruşturması ve Uyarılar
4
TÜRGEV TEKNOFEST 2025'te: Gençlerin Kodlama, İHA ve Yapay Zeka Projeleri Sergilenecek
5
Amasya'da devrilen otomobil: 1 ölü, 1 yaralı
6
Gazze'de Sağlık Bakanlığı: Kan Stokları Kritik Seviyede
7
Kahramanmaraş'ta firari hükümlü yakalandı — 10 yıl 6 ay 22 gün hapis

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye