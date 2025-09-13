Lübnan Ordusu Filistin Kamplarından Silah Tesliminin 4. Aşamasını Tamamladı

Dördüncü aşama NNA tarafından duyuruldu

Lübnan resmi ajansı NNA kaynaklarına göre, Filistin Güvenliği Medya ve Halkla İlişkiler Müdürü Abdulhadi el-Esedi, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bağlı gruplardaki silahların teslim alınmasının dördüncü aşamasının bugün tamamlandığını açıkladı.

Esedi, Sayda kentinin doğusundaki Ayn el-Hilve Kampından 5 kamyon ve kuzeydeki Bedavi Kampından 3 kamyon olmak üzere toplam 8 kamyon silahın Lübnan ordusuna teslim edildiğini bildirdi.

Bununla birlikte, 5 Ağustos tarihli Bakanlar Kurulu kararına göre ülkedeki tüm grupların silahlarının devletin tekelinde toplanması hedefleniyor. Karar kapsamında ordudan, ay sonuna kadar bir plan hazırlaması ve 2025 sonuna kadar bunu uygulamaya koyması istendi.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ise örgütün silahlarını yalnızca İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi, ülkeye saldırılarını durdurması, tutukluları serbest bırakması ve yeniden imar sürecinin başlaması halinde teslim edeceğini belirtmişti.