Lübnan Ordusu, Güney’deki İsrail’in Çekildiği Beldelere Konuşlanıyor

Lübnan ordusu, ülkenin güneyinde İsrail ordusunun çekildiği beldelere konuşlanma çalışmalarına devam ediyor. Lübnan resmi ajansı NNA'nın aktardığı haberlere göre, İsrail ordusuna ait askeri araçlar, Yarun, Marun er-Ras, Blida, Meys el-Cebel, Hula, Merkeba, El-Adiset, Kefr Kila ve El-Vizani gibi bölgelerden ayrıldı.

İsrail Ordu Varlığı Devam Ediyor

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde 5 farklı noktada hâlâ varlığını sürdürdüğü ifade edildi. Lübnan ordusunun bu beldelere girişi, bölge halkının da evlerine dönebilmek amacıyla tekrar yöneldiğini gösteriyor. Ülkedeki askerî faaliyetler, >İsrail'in gece saatlerinde çekilmeye başlamasının ardından, yol açma ve patlamamış savaş mühimmatının temizlenmesi gibi önemli çalışmaları kapsıyor.

Birleşmiş Milletler ve Yerel Güvenlik

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) birliklerinin de bu beldelerde devriye gezdiği ve askeri noktalar kurduğu bildirildi. Yerel belediyeler ise halkı, güvenlikleri için sabırlı olmaya ve Lübnan ordusunun çalışmalarını tamamlamadan bu bölgelere girmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Görüntülerde Yıkım ve Bekleyiş

Lübnan basınında ve sosyal medyada yayımlanan görüntülerin, bazı beldelerin girişinde haftalardır bekleyen bölge halkının, Lübnan ordusunun adından kendi evlerine girmeye çalıştığını gösteriyor. İsrail'in çekildiği bölgelerde meydana gelen ciddi yıkımlar, dikkat çekici bir şekilde gözler önüne seriliyor.

İsrail’in Stratejik Noktaları ve Süre Uzatımları

İsrail ordusunun, Lübnan topraklarında çekilmeyi kabul etmediği ve stratejik olarak gördüğü 5 noktada kalacağı bildirilmişti. Bu noktalar arasında Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi bulunmaktadır. ABD yönetiminin, bu bölgelerde İsrail askerlerinin bulunmasına izin verdiği öne sürülüyor.

Ateşkesin Ardındaki Durum

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024 tarihinde bir ateşkese varılmıştı. Ancak, İsrail, Lübnan ordusunun kontrolünü tam olarak ele almadığını ileri sürerek, çekilme sürecini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, ateşkese rağmen İsrail ordusunun saldırılarında 79 kişi hayatını kaybederken, 267 kişi yaralandı. İsrail ordusunun, Güney Lübnan'daki saldırıları nedeniyle binlerce insan yerinden oldu ve bölgedeki tarım arazileri ile sivil yapılar büyük ölçüde zarar gördü.