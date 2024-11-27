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Lübnan Ordusu, Güney Litani'de Askeri Güçlerini Konuşlandırıyor

Lübnan ordusu, İsrail ile ateşkes anlaşması sonrası Güney Litani'de asker konuşlandırmaya başladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 20:00
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 20:00
Lübnan Ordusu, Güney Litani'de Askeri Güçlerini Konuşlandırıyor

Lübnan Ordusu, Güney Litani'de Asker Konuşlandırıyor

Lübnan ordusu, İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes uyarınca, Güney Litani bölgesinde asker konuşlandırmaya başladığını duyurdu. Ordu, BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile koordineli olarak bu süreci yürütmektedir.

Kararın Dayanağı

Güney Litani bölgesine Lübnan ordu güçlerinin konuşlandırılması kararı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1701 sayılı kararı ve ilgili yükümlülükleri uygulama taahhüdüne dayanmaktadır.

Ateşkes Anlaşması

ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında bir ateşkes anlaşmasına varıldığını bildirmiştir. Biden, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ve Lübnan başbakanlarıyla görüştüğünü ve her iki tarafın da İsrail ile Hizbullah arasındaki yıkıcı çatışmayı sona erdirme teklifini kabul ettiğini ifade etmiştir.

Ateşkesin Yürürlüğe Girmesi

Ateşkes antlaşması, yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Anlaşmanın 3. maddesinde, tarafların BMGK 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması için adımlar atacağı taahhüt edilirken, 5. maddesinde 'Lübnan'ın resmi askeri ve güvenlik güçlerinin, altyapısı ve silahları, Güney Litani bölgesine konuşlandırılacak.' ifadeleri yer almaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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