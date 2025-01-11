Lübnan Ordusu Güneyde Konuşlanmaya Devam Ediyor

Lübnan Ordusu Güneydeki Beldelere Konuşlanıyor

Lübnan ordusunun, İsrail'in çekilmesinin ardından ülkenin güneyindeki bazı beldelerde konuşlanmasını sürdürdüğü bildirildi.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Ras Nakura ile batı kesimindeki beldelerde konuşlanmanın sürdürüldüğü aktarıldı. Ras Nakura'nın yanı sıra İsrail ordusunun çekilmesinin ardından, Alma eş-Şaab, Ed-Dıhayra, Ayterun, Bint Cibeyl, Tayr Harfa, Mecdel Zun, Es-Salehani ve El-Kavzah beldelerinde Lübnan ordusunun konuşlanmasına devam edildiği belirtildi.

Lübnan ordusunun, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ve Ateşkesi Denetleme Komitesi koordinesinde konuşlanmasını ve önemli noktaları güvence altına almayı sürdürdüğü ifade edildi.

Bölgede patlamamış savaş mühimmatlarının imha edilmesi, yolların açılması ve enkaz kaldırma gibi çalışmaların yapıldığı kaydedildi. Halka çalışmaların sürdürüldüğü bölgelere yaklaşılmaması çağrısı yapıldı ve Lübnan ordusunun konuşlanması bitene kadar talimatlara uyulması gerektiği vurgulandı.

Böylece, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde çekildiği belde sayısı 13'e çıkmış oldu.

Ateşkes Anlaşması Detayları

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024 tarihinde yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi. Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak" ifadesi yer alıyor.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor. Ancak İsrail ordusunun ateşkesi sık sık ihlal etmeyi sürdürdüğü bildiriliyor.

Ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.