Lübnan Ordusu Güneydeki Konumlanmayı Sürdürüyor

Lübnan Ordusu Güneyde Konuşlanma Çalışmalarına Devam Ediyor

Lübnan ordusu, İsrail ile yürürlüğe giren ateşkesin ardından güneydeki konumlanmasını tamamlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ordu, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ile koordinasyon halinde gerekli tedbirleri almak için harekete geçti.

Halka Güvenlik Uyarısı

Lübnan'ın güneyinden yerinden edilen halka yapılan açıklamada, ateşkes anlaşması gereği İsrail ordusunun bölgeden çekilmesi bekleniyor. Bu nedenle, halkın yaşadıkları bölgelere dönmesini acele etmemeleri yönünde bir çağrı yapıldı.

Aynı zamanda halka, güvenlikleri için bölgede konuşlu Lübnan güçlerinin direktiflerine uyma ve İsrail ordusunun işgale giriştiği bölgelerde patlamamış mühimmatın kalma ihtimali nedeniyle dikkatli olma konusunda uyarılar yapıldı. Şüpheli ya da patlamamış mühimmat görüldüğünde, yetkililere haber verilmesi gerektiği vurgulandı.

Ateşkes Anlaşması Yürürlüğe Girdi

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.