Lübnan Ordusu: İsrail Ateşkes Anlaşmasını İhlal Ediyor

Lübnan Ordusu'ndan İsrail'e Sert Tepki

Lübnan ordusu, İsrail askeri araçlarının Lübnan'ın güneyindeki hareketliliğine ilişkin açıklama yaparak, "Düşman İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye, Lübnan'ın ve vatandaşlarının egemenliğine saldırmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

İsrail Ordusunun Hareketleri

Açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki el-Kantada, Adiset el-Kusayr ve Huceyr Vadisi bölgelerine girdiği belirtildi. Bu durum, Lübnan ordusunun güçlü bir yanıt vermesi gerektiğini ortaya koyuyor.

BM ve Ateşkesi Denetleme Komitesi'nin İzleme Rolü

Lübnan ordusunun bölgedeki konuşlandırmasını güçlendirdiği ve durumun Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ve Ateşkesi Denetleme Komitesi koordinasyonunda takip edildiği bilgisi verildi.

Ateşkes Anlaşmasının Detayları

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi. Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya diğer silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek; İsrail de Lübnan'da hedeflere herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak" şeklinde düzenlemeler yer alıyor.

Ateşkesin uygulanmasıyla birlikte, Lübnan ordusunun 60 gün içinde İsrail'in güneyde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması bekleniyor.