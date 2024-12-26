DOLAR
35,25 -0,06%
EURO
36,6 -0,65%
ALTIN
2.977,44 -0,5%
BITCOIN
3.365.185,39 3,63%

Lübnan Ordusu: İsrail Ateşkes Anlaşmasını İhlal Ediyor

Lübnan ordusu, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek ülkenin egemenliğine saldırdığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 13:25
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 13:25
Lübnan Ordusu: İsrail Ateşkes Anlaşmasını İhlal Ediyor

Lübnan Ordusu'ndan İsrail'e Sert Tepki

Lübnan ordusu, İsrail askeri araçlarının Lübnan'ın güneyindeki hareketliliğine ilişkin açıklama yaparak, "Düşman İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye, Lübnan'ın ve vatandaşlarının egemenliğine saldırmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

İsrail Ordusunun Hareketleri

Açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki el-Kantada, Adiset el-Kusayr ve Huceyr Vadisi bölgelerine girdiği belirtildi. Bu durum, Lübnan ordusunun güçlü bir yanıt vermesi gerektiğini ortaya koyuyor.

BM ve Ateşkesi Denetleme Komitesi'nin İzleme Rolü

Lübnan ordusunun bölgedeki konuşlandırmasını güçlendirdiği ve durumun Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ve Ateşkesi Denetleme Komitesi koordinasyonunda takip edildiği bilgisi verildi.

Ateşkes Anlaşmasının Detayları

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi. Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya diğer silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek; İsrail de Lübnan'da hedeflere herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak" şeklinde düzenlemeler yer alıyor.

Ateşkesin uygulanmasıyla birlikte, Lübnan ordusunun 60 gün içinde İsrail'in güneyde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Müteahhit Yeterlilik Kriterleri Resmi Gazete'de Yayınlandı
2
122 Yaşındaki Emşe Aslan, Osmanlı Dönemindeki Güvenli Yaşamı Anlatıyor
3
Bakan Uraloğlu, Azerbaycanlı Mevkidaşı Nebiyev ile Uçak Kazası Üzerine Görüştü
4
İBB, 6 Kreşin Toplu Açılışını Gerçekleştirdi
5
Merkez Bankası Faiz İndirdi: Politika Faizi Yüzde 47,50'ye Düşürüldü
6
Adıyaman'da Gerçekleştirilen Rehine Kurtarma Tatbikatı Dikkat Çekti
7
TBMM Genel Kurulu Toplanamadı: Yeni Toplantı Tarihi Belirlendi

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!