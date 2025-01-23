Lübnan Ordusu, İsrail'in Çekildiği Beldelere Konuşlandı

Lübnan Ordusu Güneydeki Beldelere Yerleşti

Lübnan ordusunun, ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde, İsrail ordusunun çekildiği 5 beldeye konuşlandığı bildirildi. Bu durum, Lübnan ordusunun bölgedeki etkisini artırması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Konuşlanma Detayları

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, özellikle Keferşuba beldesindeki birkaç noktada konuşlanmaların sürdüğü belirtildi. Bu süreç, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ve Ateşkesi Denetleme Komitesi ile koordineli bir şekilde gerçekleşmektedir. Açıklamada, İsrail'in çekildiği bölgelere vatandaşların yaklaşmaması konusunda da uyarılar yapıldı.

Yerel Tepkiler ve Diğer Beldeler

Öte yandan, ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan bilgiler, Keferşuba beldesi sakinlerinin Lübnan askerlerini zılgıtlarla karşıladığını göstermektedir. Lübnan ordusunun aynı zamanda Keferhamam, Raşeyya el-Fahhar ve Şeba beldesinin doğu kesimine de konuşlandığı aktarıldı. Ayrıca ordunun Haneyn beldesine de girdiği ifade edildi.

Ateşkes Anlaşması ve Beklentiler

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe girmişti. Anlaşmaya göre, Lübnan ordusunun 60 gün içinde (26 Ocak) İsrail'in işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması planlanmaktaydı. Ancak, anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bu yana, İsrail ordusu bombardımanlar ve ev yıkma eylemleriyle ateşkes ihlallerini sürdürmektedir.