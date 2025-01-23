DOLAR
35,64 -0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.159,23 -0,05%
BITCOIN
3.702.721,63 0,46%

Lübnan Ordusu, İsrail'in Çekildiği Beldelere Konuşlandı

Lübnan ordusu, güneydeki 5 beldede İsrail ordusunun çekilmesinin ardından önemli bir konuşlanma gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 00:13
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 00:13
Lübnan Ordusu, İsrail'in Çekildiği Beldelere Konuşlandı

Lübnan Ordusu Güneydeki Beldelere Yerleşti

Lübnan ordusunun, ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde, İsrail ordusunun çekildiği 5 beldeye konuşlandığı bildirildi. Bu durum, Lübnan ordusunun bölgedeki etkisini artırması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Konuşlanma Detayları

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, özellikle Keferşuba beldesindeki birkaç noktada konuşlanmaların sürdüğü belirtildi. Bu süreç, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ve Ateşkesi Denetleme Komitesi ile koordineli bir şekilde gerçekleşmektedir. Açıklamada, İsrail'in çekildiği bölgelere vatandaşların yaklaşmaması konusunda da uyarılar yapıldı.

Yerel Tepkiler ve Diğer Beldeler

Öte yandan, ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan bilgiler, Keferşuba beldesi sakinlerinin Lübnan askerlerini zılgıtlarla karşıladığını göstermektedir. Lübnan ordusunun aynı zamanda Keferhamam, Raşeyya el-Fahhar ve Şeba beldesinin doğu kesimine de konuşlandığı aktarıldı. Ayrıca ordunun Haneyn beldesine de girdiği ifade edildi.

Ateşkes Anlaşması ve Beklentiler

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe girmişti. Anlaşmaya göre, Lübnan ordusunun 60 gün içinde (26 Ocak) İsrail'in işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması planlanmaktaydı. Ancak, anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bu yana, İsrail ordusu bombardımanlar ve ev yıkma eylemleriyle ateşkes ihlallerini sürdürmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de Motosiklete Silahlı Saldırı: Bir Ölü, Bir Yaralı
2
Nashville'de Lise Saldırısı: 1 Kız Öğrenci Hayatını Kaybetti
3
23 Ocak 2025 Gündemi: Ekonomi, Diplomasi ve Spor Gelişmeleri
4
İsrail, Hamas'tan Arbel Yehud'un Serbest Bırakılmasını Talep Etti
5
Türk Devletleri Teşkilatı, Kartalkaya Yangını Sonrası Milli Yas İlan Etti
6
Fransa'da DİTİB'e Bağlı Caminin Önüne El Bombası Bırakıldı
7
Siirt'te Yamaç Paraşütçülerinin Köpeklerle Zorlu Anları

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor