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Lübnan Ordusu, İsrail'in Çekildiği Güney Sınırında Konuşlandı

Lübnan ordusu, İsrail askerlerinin çekilmesinin ardından güney sınır hattında Deyr Mimas beldesinde konuşlandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 21:36
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 21:36
Lübnan Ordusu, İsrail'in Çekildiği Güney Sınırında Konuşlandı

Lübnan Ordusu, Güneydeki Sınır Hattında Yeni Bir Konum Aldı

Lübnan ordusu, İsrail askerlerinin çekilmesi sonrasında güney sınır hattında Deyr Mimas beldesinde konuşlandığını duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, birliklerin Deyr Mimas ve İsrail sınırına yakın bazı bölgelerde yer aldığı belirtildi.

Gelişmeler Birleşmiş Milletler ile Koordine Takip Ediliyor

Açıklamada, İsrail ordusunun çekilmesinin ardından başlayan hareketliliğin, Ateşkesi Denetleme Komitesi ile koordineli bir şekilde gerçekleştirildiği kaydedildi. Bunun yanı sıra, bölgedeki durumun Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile koordineli olarak takip edildiği bildirildi.

Ateşkes Anlaşması ve Süreç Hakkında Bilgiler

Lübnan ile İsrail arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının 27 Kasım 2024 tarihinde saat 04.00’te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmesi planlanmıştı. Bu anlaşmaya göre, Lübnan ordusunun, 26 Ocak 2025 tarihine kadar, İsrail'in işgal ettiği bölgelerde aşamalı olarak konuşlanması gerekiyordu.

Ancak, anlaşmanın yürürlüğe girmesi sonrasında İsrail ordusu, bombardıman ve ev yıkmaları gibi ateşkes ihlalleri ile süreçte aksaklıklar yaşattı. 24 Ocak 2025'te, İsrail ordusu çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü öne sürdü ve pazar günü tam çekilmeyi gerçekleştiremeyeceğini açıkladı.

Son olarak, ABD tarafından yapılan açıklamada, Lübnan ve İsrail arasındaki anlaşmanın 18 Şubat 2025 tarihine kadar uzatıldığı ifade edilmişti. Lübnan’ın da bu uzantıyı kabul ettiği bildirildi.

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