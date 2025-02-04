Lübnan Ordusu, İsrail'in Çekildiği Taybe'de Konuşlanıyor

Lübnan ordusunun, ülkenin güneyindeki İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde konuşlanmaya başladığı bildirildi. Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail ordusunun Taybe beldesinden çekilmesi sonrasında Lübnan ordusuna ait birliklerin bölgede konuşlandığını aktardı.

Taybe Belediyesinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun beldeden çekilmesinin hemen ardından salı günü itibarıyla Lübnan ordusu tarafından güvenli hale getirileceği ifade edildi. Ayrıca, bölge sakinlerinin beldeye dönüşleri için Lübnan ordusunun direktiflerine uymaları gerektiği vurgulandı.

Taybe, ülkenin güney sınırı yakınlarında yer almakta olup, ateşkes sonrasında İsrail ordusu tarafından ciddi şekilde yıkıma uğradığı bildirilmektedir. Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes gereğince, İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktaları terk etmesi gerekiyordu. Ancak, İsrail, Lübnan ordusunun bu bölgeye "tam olarak yerleşmediğini" öne sürerek, 26 Ocak sonrasında işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzattı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail saldırılarında 8 Ekim 2023'ten bu yana, çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu toplamda 4 bin 97 kişi hayatını kaybederken, 16 bin 888'den fazla kişi de yaralandı.