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Lübnan Ordusu'ndan Milli Birlik Çağrısı

Lübnan ordusu, iç barışı korumak ve İsrail'in bölünme çabalarına karşı ulusal birlik çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 12:16
Lübnan Ordusu'ndan Milli Birlik Çağrısı

Lübnan Ordusu’ndan Önemli Açıklama

Lübnan Birleşik Silahlı Kuvvetleri, ülke içindeki barışı korumak amacıyla ulusal birliğe davet yaptı. Ordunun yaptığı açıklamada, İsrail'in bölünmeyi teşvik eden faaliyetlerine karşı durulması gerektiğinin altı çizildi.

Tarihsel Bir Dönüm Noktası

Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda, Lübnan'ın şu anda tarihinin en tehlikeli dönemlerinden birinin içinde olduğu belirtildi. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldürülmesi ve İsrail'e ait saldırılarda binin üzerinde kaybın yaşandığı ifade edildi.

Güvenlik ve Birlik Vurgusu

Açıklamada, "Düşman İsrail, Lübnanlılar arasında bölünmeyi yayıyor ve yıkıcı planlarını devreye sokmaya çalışıyor" ifadesi yer aldı. Bu durumun iç barışı zedelememesi için vatandaşlardan doğru tutum ve davranışlar sergilemeleri istendi.

Halkın Desteği Önemli

Lübnan ordusu, vatandaşlardan, ordunun aldığı güvenlik önlemlerine destek vermelerini ve milli birliğin önemine vurgu yaparak, bu birliğe uygun hareket etmelerini istedi. Bu durum, ülke için tek güvence olarak değerlendirildi.

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