DOLAR
34,02 0,13%
EURO
38 -0,1%
ALTIN
2.825,08 -0,84%
BITCOIN
2.135.547,88 -4,15%

Lübnan Ordusu Şüpheli İletişim Cihazlarını İmha Ediyor

Lübnan, ordusu özel birimlerle şüpheli iletişim cihazlarını imha ediyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 15:42
Lübnan Ordusu Şüpheli İletişim Cihazlarını İmha Ediyor

Lübnan Ordusu'ndan İletişim Cihazı İmhası

Lübnan'da, ordunun özel birimleri, ülkenin çeşitli noktalarında şüpheli iletişim cihazlarını kontrol altına alarak imha ediyor.

Patlamalar Sonrası Önlemler

Ülkede yaşanan sarsıcı olaylar sonrası, çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması, Lübnan ordusunun aldığı önlemleri artırmasına neden oldu.

Ordu tarafından yapılan açıklamada; "Ordunun özel birimleri, çeşitli bölgelerde şüpheli pager ve iletişim cihazlarını patlatmaktadır." ifadelerine yer verildi. Ayrıca, vatandaşlardan patlama alanlarına yaklaşmamaları ve şüpheli cihazları derhal bildirmeleri istendi.

Beyrut'taki Kontrol Altında Patlatmalar

Dün, yaralıların tedavi edildiği Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi Hastanesi otoparkında, patlayıcı düzenekle tuzaklandığı düşünülen bir cihaz, kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirildi.

Uçuş Güvenliği Önlemleri

Lübnan Sivil Havacılık Müdürlüğü, Beyrut’taki Refik Hariri Havalimanı'nda faaliyet gösteren hava yolu şirketlerine, uçaklarında şüpheli çağrı cihazı veya telsiz taşınmaması talimatı verdi.

Şiddet Olaylarına Dikkat

17 Eylül 2023'te Hizbullah mensuplarının kullandığı cihazların eş zamanlı patlaması sonucu, 12 kişi yaşamını yitirdi; yaralı sayısı ise 2 bini geçti. 18 Eylül'de meydana gelen diğer patlamalarda ise 20 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, bu olaylardan İsrail'i sorumlu tutarken, henüz resmi bir açıklama gelmedi. Hizbullah ise, yaşanan saldırılar sonrasında 'yüksek bir bedel ödetme' konusunda tehditler savurdu.

İsrail-Lübnan sınırında, 8 Ekim 2023'ten itibaren şiddetli çatışmalar devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Metrekaresi 100 TL’ye tarla satışı Milli Emlak’ta! Su bile daha pahalıya gelecek

1.000 TL fatura desteği başladı! 4 faturaya kadar destek sağlanacak

Hemen SMS geldi mi diye bakın! Harcadığınızın iki katı hesabınıza yatmış olabilir

Aile Bakanlığı’ndan İhtiyaç Sahiplerine 4 Bin 180 TL Destek! Şartlar ve Başvuru Detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla'da 1,1 Milyar Liralık İhale: Emlak Konut'un Yeni Projesi
2
BM Çocuk Hakları Komitesi'nden İsrail'e Gazze'deki Çocuklar İçin Acil Çağrı
3
Kırklareli Gaziler Gençlerle Spor Etkinliği Düzenledi
4
Diyarbakır’da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran’ın Ölümüne Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: İşte Abinin Kolunu Isıran İsim
5
Lübnan Ordusu Şüpheli İletişim Cihazlarını İmha Ediyor
6
Ataşehir'de Kangal Köpeğin Saldırısı Güvenlik Kameralarına Yansıdı
7
Van'da Dolu Yağışı Tarım Arazilerini Vurdu

20 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları1 Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2023 Model FIAT Doblo İcradan Satışa Çıkarıldı! Sıfırdan Farksız ve Uygun Fiyata Satışta

Metrekaresi 100 TL’ye tarla satışı Milli Emlak’ta! Su bile daha pahalıya gelecek

Aile Bakanlığı’ndan İhtiyaç Sahiplerine 4 Bin 180 TL Destek! Şartlar ve Başvuru Detayları

Hemen SMS geldi mi diye bakın! Harcadığınızın iki katı hesabınıza yatmış olabilir

Konut alacaklara müjde! Kamuda faizler düştü de düştü

6 aylık zam açıklandı! Yüzde 420 artış gözleri pörtletti

1.000 TL fatura desteği başladı! 4 faturaya kadar destek sağlanacak

Emekli reformu için tarih verildi! 15 güne kalmadan emekliye müjdeler pat pat gelecek

400.000 TL karşılıksız ödeme almak için hemen e-Devlet'e gidin! Başvurular başladı

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!