Lübnan Ordusu Şüpheli İletişim Cihazlarını İmha Ediyor

Lübnan Ordusu'ndan İletişim Cihazı İmhası

Lübnan'da, ordunun özel birimleri, ülkenin çeşitli noktalarında şüpheli iletişim cihazlarını kontrol altına alarak imha ediyor.

Patlamalar Sonrası Önlemler

Ülkede yaşanan sarsıcı olaylar sonrası, çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması, Lübnan ordusunun aldığı önlemleri artırmasına neden oldu.

Ordu tarafından yapılan açıklamada; "Ordunun özel birimleri, çeşitli bölgelerde şüpheli pager ve iletişim cihazlarını patlatmaktadır." ifadelerine yer verildi. Ayrıca, vatandaşlardan patlama alanlarına yaklaşmamaları ve şüpheli cihazları derhal bildirmeleri istendi.

Beyrut'taki Kontrol Altında Patlatmalar

Dün, yaralıların tedavi edildiği Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi Hastanesi otoparkında, patlayıcı düzenekle tuzaklandığı düşünülen bir cihaz, kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirildi.

Uçuş Güvenliği Önlemleri

Lübnan Sivil Havacılık Müdürlüğü, Beyrut’taki Refik Hariri Havalimanı'nda faaliyet gösteren hava yolu şirketlerine, uçaklarında şüpheli çağrı cihazı veya telsiz taşınmaması talimatı verdi.

Şiddet Olaylarına Dikkat

17 Eylül 2023'te Hizbullah mensuplarının kullandığı cihazların eş zamanlı patlaması sonucu, 12 kişi yaşamını yitirdi; yaralı sayısı ise 2 bini geçti. 18 Eylül'de meydana gelen diğer patlamalarda ise 20 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, bu olaylardan İsrail'i sorumlu tutarken, henüz resmi bir açıklama gelmedi. Hizbullah ise, yaşanan saldırılar sonrasında 'yüksek bir bedel ödetme' konusunda tehditler savurdu.

İsrail-Lübnan sınırında, 8 Ekim 2023'ten itibaren şiddetli çatışmalar devam ediyor.