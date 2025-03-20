Lübnan Ordusu, Suriye Sınırında 3 Yasa Dışı Geçiş Yolunu Kapatıyor

Lübnan ordusu, Suriye sınırındaki yasa dışı geçiş yollarını kapatarak kaçakçılıkla mücadelesini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 18:02
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 18:02
Lübnan Ordusu, Suriye Sınırında 3 Yasa Dışı Geçiş Yolunu Kapatıyor

Lübnan ordusu, Suriye sınırındaki üç yasa dışı geçiş yolunu daha başarılı bir şekilde kapattığını duyurdu. Ordunun yaptığı açıklamada, ülkenin Suriye ile olan kara sınırındaki sızma girişimlerini önleme ve kaçakçılıkla mücadele amacıyla çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.

Ayrıca, ordu birliklerinin El-Kaa, El-Maşrafa ve Ed-Davra bölgelerinde yer alan yasa dışı güzergahları kapattığı ifade edildi. Bu ayın başında da benzer operasyonlar gerçekleştirilmişti.

Söz konusu gelişmeler, 16 Mart tarihinde Suriye resmi ajansı SANA tarafından duyurulan bir olayın ardından gerçekleşti. Ajansa göre, Hizbullah mensuplarının, Suriye ordusuna ait üç askeri pusuya düşürerek Lübnan'a kaçırdığı ve infaz ettiği belirtiliyordu.

Hizbullah ise bu olaylarla hiçbir ilgileri olmadığını savunarak, sınır hattındaki gerginliğe bir açıklama getirmişti. Bu gelişmelerin ardından, Lübnan'ın doğusundaki sınır hattında karşılıklı top ve roket atışlarının gerçekleştiği kaydedildi.

Bunun akabinde, Suriye ve Lübnan savunma bakanları, 17 Mart tarihinde yaptıkları telefon görüşmesi sonucunda ateşkes ve sınır hattında gerilimi önleme konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı.

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