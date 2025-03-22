Lübnan Ordusu, Suriye Sınırında 4 Yasa Dışı Geçiş Yolunu Kapatıyor

Lübnan Ordusu'ndan Sınır Güvenliği Adımı

Lübnan ordusu, Suriye sınırındaki yasa dışı geçiş yollarını kapatma çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak ordu, Meşrai el-Kaa ve el-Kasr bölgelerinde yer alan 4 yasa dışı geçiş yolunu güvenlik amacıyla kapattığını duyurdu.

Kaçakçılıkla Mücadele Çabaları

Ordu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin Suriye ile olan kara sınırında sızma girişimlerini önleme ve kaçakçılıkla mücadele çabalarının devam ettiği belirtiliyor. Bu yatırımlar, bölgedeki güvenliği artırmayı hedefliyor.

Son Gelişmeler Neler?

Son günlerde, Lübnan-Suriye sınırında yaşanan çatışmalarda dikkat çekici olaylar meydana geldi. 16 Mart'ta Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, Hizbullah mensupları tarafından Suriye ordusuna ait 3 askerin pusuya düşürülerek Lübnan'a kaçırıldığı belirtildi. Bu olayın ardından Hizbullah, Türkiye'de infaza uğramış Suriyeli askerlerin geri dönüşü hakkında hiçbir sorumluluk taşımadıklarını ifade etti.

Ateşkes Anlaşması

Ayrıca, Suriye ordusunun sınır hattında 3 askerinin ölümü sonrası karşılıklı top ve roket atışları gerçekleşti. Bu olayların ardından, Suriye ve Lübnan savunma bakanları, 17 Mart'ta yaptıkları telefon görüşmesinde ateşkes ve sınır hattındaki gerilimi önleme konusunda anlaştıklarını açıkladı.