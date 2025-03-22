Lübnan Ordusu, Suriye Sınırında 4 Yasa Dışı Geçiş Yolunu Kapatıyor

Lübnan ordusu, Suriye sınırındaki 4 yasa dışı geçiş yolunu kapatarak kaçakçılıkla mücadelesini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 12:38
Lübnan Ordusu, Suriye Sınırında 4 Yasa Dışı Geçiş Yolunu Kapatıyor

Lübnan Ordusu'ndan Sınır Güvenliği Adımı

Lübnan ordusu, Suriye sınırındaki yasa dışı geçiş yollarını kapatma çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak ordu, Meşrai el-Kaa ve el-Kasr bölgelerinde yer alan 4 yasa dışı geçiş yolunu güvenlik amacıyla kapattığını duyurdu.

Kaçakçılıkla Mücadele Çabaları

Ordu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin Suriye ile olan kara sınırında sızma girişimlerini önleme ve kaçakçılıkla mücadele çabalarının devam ettiği belirtiliyor. Bu yatırımlar, bölgedeki güvenliği artırmayı hedefliyor.

Son Gelişmeler Neler?

Son günlerde, Lübnan-Suriye sınırında yaşanan çatışmalarda dikkat çekici olaylar meydana geldi. 16 Mart'ta Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, Hizbullah mensupları tarafından Suriye ordusuna ait 3 askerin pusuya düşürülerek Lübnan'a kaçırıldığı belirtildi. Bu olayın ardından Hizbullah, Türkiye'de infaza uğramış Suriyeli askerlerin geri dönüşü hakkında hiçbir sorumluluk taşımadıklarını ifade etti.

Ateşkes Anlaşması

Ayrıca, Suriye ordusunun sınır hattında 3 askerinin ölümü sonrası karşılıklı top ve roket atışları gerçekleşti. Bu olayların ardından, Suriye ve Lübnan savunma bakanları, 17 Mart'ta yaptıkları telefon görüşmesinde ateşkes ve sınır hattındaki gerilimi önleme konusunda anlaştıklarını açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor
2
Trump'tan Uzayda Mahsur Kalan Astronotlara Fazla Mesai Teklifi
3
Tekirdağ'da Apartman Yangını: 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
4
Lübnan Ordusu, Suriye Sınırında 4 Yasa Dışı Geçiş Yolunu Kapatıyor
5
Bingöl Karla Beyaza Büründü: Dronla Havadan Görüntülendi
6
Üniversite Öğrencilerinden Teravih Namazına Giden Çocuklara Hediye Desteği
7
TZOB Genel Başkanı Bayraktar'dan Dünya Su Günü Mesajı: Su, Gelecek Nesillerin Hakkıdır

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!