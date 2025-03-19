Lübnan Ordusu Suriye Sınırında Gerilimi Artırdı

Lübnan ordusu, dünkü çatışmaların merkezi olan Suriye sınırındaki Havş es-Sayyid Ali bölgesine girdi. Bu gelişme, Lübnan resmi ajansı NNA tarafından duyuruldu.

Habere göre, Suriye ile Lübnan arasındaki sınır hattında agresif bir biçimde hareket eden Suriyeli gruplar, bu bölgeden çekildi. Ardından, Lübnan ordusu derhal bölgeye müdahale etti.

Dün, Suriye sınır hattındaki Havş es-Sayyid Ali ve Maşrafa beldelerinde yeni çatışmalar meydana gelmişti. Suriye resmi ajansı SANA, Lübnan'ın Kasr beldesinde konuşlanan Hizbullah unsurlarının Humus kırsalını yoğun bir şekilde top ve ağır makineli silahlarla hedef aldığını bildirdi.

Bu olaylar, 16 Mart'ta SANA tarafından yayımlanan bir haberde yer alan, Hizbullah mensuplarının Suriye ordusuna ait üç askeri ambusht ederek Lübnan'a kaçırmasıyla başlamıştı.

Aynı haberde, Hizbullah'ın gözaltına aldığı bu üç Suriyeli askeri infaz ettiği iddia edilmişti. Hizbullah ise bu olaylarla hiçbir şekilde bağlantıları olmadığını savunmuştu.

Suriye ordusunun sınır hattında üç askerinin öldürülmesi sonrasında, Lübnan’ın doğusundaki sınır hattında karşılıklı top ve roket atışları yapılmaya başlanmıştı.

Suriye ve Lübnan Savunma Bakanları, 17 Mart’ta yaptıkları telefon görüşmesinde ateşkes ve sınır hattında gerilimi önleme konusunda uzlaştıklarını açıklamıştı.