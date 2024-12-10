Lübnan Ordusu Suriye Sınırında Silahlı Kişileri Geri Döndürdü

Lübnan ordusu, Suriye sınırını geçen kimliği belirsiz silahlı kişilere müdahale ederek geri döndürdüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada, bu kişilerin Suriye topraklarından Lübnan sınır karakollarına yaklaştıkları bildirildi.

Söz konusu kişilerin, Suriye ordusuna ait boşaltılmış bir merkezin teçhizatını ele geçirip ardından Lübnan'a geçmeye çalışırken, Lübnan askerlerinin havaya uyarı ateşi açması sonucu geri dönmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, hükümetinin uluslararası yasalara bağlılığını vurgulayarak Suriyeli eski yetkililerin Lübnan'a girişine dair durumu dikkatle izlediklerini belirtti.

Suriye'deki Son Gelişmeler

Suriye'de, 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar şiddetini artırdı. Gruptaki çatışmalar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi önemli illerde önemli üstünlükler sağladı.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan silahlı grupların halkın desteğini de alarak rejimin kontrolünü kaybetmesine neden olduğu belirtildi. Bu durum, Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarının sona ermesiyle sonuçlandı ve rejim lideri Esed'in başkentten kaçmak zorunda kaldığı aktarıldı.

Diğer yandan, Suriye Milli Ordusu tarafından aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezinin terör örgütü PKK/YPG'den kurtarıldığı bildirildi. Bu operasyonun devamında Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası PKK/YPG'nin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.