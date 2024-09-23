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Lübnan Sağlık Bakanı Ebyad: İsrail Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

Lübnan Sağlık Bakanı'nın açıklamasına göre, İsrail'in saldırılarında can kaybı 274'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 17:37
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 17:37
Lübnan Sağlık Bakanı Ebyad: İsrail Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

Lübnan Sağlık Bakanı Ebyad Açıklama Yaptı

Lübnan Sağlık Bakanı Ebyad, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıların sonucunda ölenlerin sayısının 274'e, yaralananların sayısının ise 1024 kişiye ulaştığını duyurdu.

Artan Can Kaybı ve Yaralanmalar

Son günlerde yaşanan çatışmalar nedeniyle Lübnan'daki sağlık hizmetleri üzerinde büyük bir baskı oluştu. Bakan Ebyad, bu durumun ciddi bir ulusal acil durum oluşturduğunu belirtti.

Bakan, halkı tedbirli olmaya ve yetkililere destek vermeye çağırdı.

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