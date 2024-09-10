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Lübnan Sağlık Bakanı'ndan Kanıt Kitabı Açıklaması

Firas el-Ebyad, Anadolu Ajansı'nın Kanıt kitabını İsrail'in suçlarını ortaya koyan önemli bir eser olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 11:02
Lübnan Sağlık Bakanı'ndan Kanıt Kitabı Açıklaması

Lübnan Sağlık Bakanı'nın Açıklamaları

Firas el-Ebyad, İsrail'in işlediği suçları detaylandıran Anadolu Ajansı'nın yayımladığı Kanıt kitabının büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

Bakan el-Ebyad, "Kanıt kitabı, dünya genelindeki topluma bu meselede üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi için bir çağrıdır. Bu belge, masum insanların maruz kaldığı ihlalleri gözler önüne seriyor," şeklinde konuştu.

Bakan, kitabın, adalet ve insan haklarının savunulması açısından hayati bir kaynak olduğunu vurgulayarak, uluslararası toplumun bu konudaki bilinçlenmesine yardımcı olacağını ifade etti.

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