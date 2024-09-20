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Lübnan Sağlık Bakanı'ndan Patlama Açıklaması: 'Bir Savaş Suçu'

Lübnan Sağlık Bakanı Ebyad, telsiz patlamalarını savaş suçu olarak nitelendirerek uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 18:10
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 18:10
Lübnan Sağlık Bakanı'ndan Patlama Açıklaması: 'Bir Savaş Suçu'

Lübnan Sağlık Bakanı'ndan Sert Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, ülkesinde 17 ve 18 Eylül tarihlerinde meydana gelen telsiz ve çağrı cihazı patlamalarının "basit bir saldırı değil, bir savaş suçu" olduğunu ifade etti.

Saldırıların Sonuçları ve Ziyaretler

Bakan Ebyad, Baalbek Devlet Hastanesi ve Dar el-Emel Üniversite Hastanesi'nde yaralıları ziyaret etti. Ziyaret sırasında, "Bu saldırılarda hedef alınanların çoğu sivil vatandaşlardı; maalesef 8 ve 11 yaşındaki iki çocuğun hayatını kaybettiğini öğrendim. Bu olaylar, saldırıların ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor," şeklinde konuştu.

Uluslararası Cemiyete Çağrı

Bakan Ebyad, Lübnan hükümetinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden toplantı talep ettiğini ve uluslararası toplumdan İsrail'i caydırma ve sivilleri hedef almaması için gereken önlemleri alma konusunda sorumlu davranmasını beklediklerini belirtti. "En iyi çözüm, Gazze ve Lübnan arasında derhal ateşkes sağlanmasıdır," diyerek çağrıda bulundu.

Patlamaların Ardındaki Gerçekler

Meydana gelen patlamalarda, 17 Eylül'deki olayda Hizbullah mensuplarına ait çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar sonucunda iki çocuğun da aralarında bulunduğu toplam 12 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 323 kişi yaralanmıştır. 18 Eylül'de ise, gerçekleştirilen ayrı bir saldırıda çok sayıda telsiz patladı ve sonuç olarak 25 kişi yaşamını yitirdi, 608'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer, bu saldırılardan İsrail'i sorumlu tutmakta, fakat İsrail'den hâlâ bir açıklama gelmemiştir. Ülkede, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana Lübnan ve İsrail arasında gitgide artan çatışmalar devam etmektedir.

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