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Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail, İki Sağlık Görevlisini Amaçlı Olarak Öldürdü

İsrail ordusu, Lübnan'daki iki sağlık görevlisini hedef alarak öldürdü. Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu saldırıları kınadı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 15:15
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail, İki Sağlık Görevlisini Amaçlı Olarak Öldürdü

Lübnan'da Sağlık Çalışanlarına Yönelik Saldırı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Burc Rahal ve Kefr Tibnit bölgelerine yönelik düzenlediği saldırılarda iki sağlık görevlisini doğrudan hedef alarak öldürdü.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sağlık görevlileri, ülkede devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında saldırıların hedefi oldu.

Burc Rahal'de Trajik Olay

Sur kentine bağlı Burc Rahal'de bulunan İslami Çağrı Keşşafe Derneği'ne ait bir sağlık görevlisi, yaralıya müdahale ederken İsrail tarafından doğrudan vuruldu ve hayatını kaybetti.

Kefr Tibnit’te Devam Eden Tehlike

Nebatiye'ye bağlı Kefr Tibnit'te gerçekleştirilen bir kurtarma operasyonu sırasında ise, İslami Sağlık Kurumuna bağlı sağlık ekipleri hedef alındı. Saldırıda bir sağlık görevlisi yaşamını yitirirken, dört sağlık çalışanı yaralandı ve ekipteki iki sağlık görevlisine henüz ulaşılamadı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, arama kurtarma çalışmalarındaki sağlık görevlilerinin hedef alınmasını şiddetle kınadı ve uluslararası topluma, İsrail'in uluslararası insancıl hukuka yönelik ihlallerine karşı harekete geçme çağrısında bulundu.

Bakanlık, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda, toplam 208 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini ve 311 sağlık çalışanının yaralandığını açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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