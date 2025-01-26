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Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail Ordusu Saldırıları 11 Can Aldı, 83 Yaralı

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti, 83 kişi yaralandı. Lübnan ordusu da kayıplarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 15:19
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail Ordusu Saldırıları 11 Can Aldı, 83 Yaralı

Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın Açıklamaları

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun bugün gerçekleştirdiği hava saldırılarında 11 kişinin hayatını kaybettiğini ve 83 kişinin yaralandığını duyurdu. Bu açıklama, ülkenin güneyindeki gergin durumu gözler önüne seriyor.

İsrail Ordusu'ndan İddialar

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan’a yönelik saldırılarında, Lübnan askerleri de dahil olmak üzere toplam 11 kişinin yaşamını yitirdiği ve 83 kişinin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan, İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, güney Lübnan’da işgal altındaki bölgelerden "şüpheli kişilerin" yaklaştığı alanlarda tehditlerin ortadan kaldırıldığını ifade etti.

Lübnan Ordusu’nun Kayıpları

Lübnan ordusu, çıkan çatışmalarda bir askerinin hayatını kaybettiğini, bir askerin ise yaralandığını açıkladı. Sabah saatlerinden itibaren devam eden saldırılarda, 1’i Lübnan askeri olmak üzere toplam 4 kişi yaşamını yitirdi.

Ateşkes Anlaşması ve Çekilme Süreci

27 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşması uyarınca, Lübnan ordusunun 60 gün içinde (26 Ocak’a kadar) İsrail’in işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması planlanıyordu. Ancak anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bu yana, İsrail ordusu, bombardımanlar ve yapı yıkımları gibi ateşkes ihlallerine devam ettiklerini bildirdi.

İsrail ordusu, 24 Ocak’ta yaptığı bir açıklamada, Lübnan’ın güneyinden çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü ve bu durumun anlaşmaya aykırı olduğunu ileri sürerek, 26 Ocak Pazar günü tam çekilmenin tamamlanamayacağını duyurdu.

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