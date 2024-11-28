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Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail Saldırıları Sonucu 3 bin 961 Ölü

26 Kasım'da gerçekleşen saldırılarda 78 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 3 bin 961'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 18:39
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 18:39
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail Saldırıları Sonucu 3 bin 961 Ölü

Lübnan Sağlık Bakanlığı Can Kayıplarını Açıkladı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ateşkesten bir gün önce ülkeye düzenlediği 26 Kasım 2023 tarihli saldırılarda 78 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yine aynı açıklamada, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında toplam can kaybının 3 bin 961'e ulaştığı belirtildi.

Son Saldırının Etkileri

Sağlık Bakanlığının yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun 26 Kasım Salı günü düzenlediği saldırılarda 78 kişinin yanı sıra 266 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Öte yandan, son iki ayda yaşanan çatışmalar sonucu yaralı sayısının 16 bin 520'ye yükseldiği bildirildi.

Enkaz Çalışmaları Devam Ediyor

Açıklamada, daha önceki saldırılarda yıkılan binaların enkazından cansız bedenlerin çıkarılmaya devam ettiği ve bu nedenle can kaybının arttığı ifade edildi. Bakanlık, enkaz altından çıkarılan naaşlar dahil olmak üzere tüm veriler üzerinde kapsamlı bir inceleme başlatıldığını ve kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Nihai Rapor Bekleniyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı, tüm araştırma ve incelemelerin ardından İsrail saldırılarında kaydedilen can kaybına ilişkin nihai bir rapor yayınlayacağı bilgisini paylaştı. Bu rapor, Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes antlaşması öncesindeki kritik durumu daha net bir şekilde ortaya koyacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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