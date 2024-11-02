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Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail Saldırıları Sonucu 71 Ölü

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sırasında can kaybı artmaya devam ediyor. 8 Ekim'den bu yana toplam ölü sayısı 2,968'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 20:33
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 20:33
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail Saldırıları Sonucu 71 Ölü

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun ülkeye yönelik düzenlediği hava saldırılarında dün 71 kişinin hayatını kaybettiğini, 169 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Bu kapsamda, 8 Ekim 2023’ten beri İsrail’in saldırılarında totalde ölenlerin sayısının 2 bin 968’e, yaralı sayısının ise 13 bin 319’a yükseldiği belirtildi.

İsrail'in Bombardımanı Devam Ediyor

İsrail ordusu, 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ile girdiği çatışmalarda, 23 Eylül 2023 itibariyle Lübnan’ın güney kentlerinde, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırılarına başladı.

Yerinden Edilenlerin Sayısı Artıyor

İsrail bombardımanları sonucunda Lübnan'da 100 binden fazla kişinin yerini terk ettiği tahmin ediliyor. Bu durum, ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye doğru bir göç dalgasını da beraberinde getiriyor. Lübnan hükümeti, yerinden edilen bireylerin 518 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

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