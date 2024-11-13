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Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail Saldırılarında 3.365 Ölü

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında can kaybı 3.365'e yükseldi, 78 kişi son günde hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 19:43
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 19:43
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail Saldırılarında 3.365 Ölü

Lübnan'da İsrail Saldırıları Sürekleniyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırılarda bugüne kadar 3 bin 365 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana süren şiddet olaylarında, dünden bu yana 78 kişi öldü, 122 kişi yaralandı.

İsrail Saldırılarının Etkisi

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a yönelik düzenlediği bombardımanların sonuçları çarpıcı bir şekilde ortaya kondu. Son verilere göre, toplam yaralı sayısı 14 bin 344 olarak kaydedildi.

İsrail ordusu, 23 Eylül'den bu yana Lübnan'ın güney kentleri, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yönelik yoğun hava saldırıları düzenliyor. Bu durum, Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edilmesine yol açtı.

Mültecilerin Durumu

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye doğru süregelen göç dalgası, Lübnan hükümeti tarafından da doğrulandı. Hükümet, yerinden edilen kişilerden 518 binden fazla insanın Suriye’ye göç ettiğini bildirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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