Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail Saldırılarında 45 Ölü

Lübnan Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği son hava saldırılarında 45 kişinin yaşamını yitirdiğini, 110 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Saldırıların Detayları

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana süregelen saldırıları kapsamında, dün Lübnan'ın çeşitli bölgelerine toplam 68 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Ölü ve Yaralı Sayısındaki Artış

Bakanlığın açıklamasına göre, İsrail'in 8 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda ölenlerin sayısı 2 bin 865'e, yaralananların sayısı ise 13 bin 47'ye yükseldi.

Hizbullah ile Savaş Süreçleri

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında devam eden çatışmalar, özellikle 23 Eylül tarihinden itibaren Lübnan'ın güney şehirleri ve Bekaa bölgesinde yoğun hava saldırılarına sahne oldu.

İç Göç ve Sığınma Durumu

İsrail bombardımanı nedeniyle, Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor. Devam eden göç dalgası sonucu, Lübnan hükümeti, yerinden edilenlerin 486 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.