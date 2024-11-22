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Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail Saldırılarında Can Kaybı 3 Bin 645'e Ulaştı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında 3 bin 645 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 22:39
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 22:39
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail Saldırılarında Can Kaybı 3 Bin 645'e Ulaştı

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Acı Rakamlar

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 62 kişinin daha öldüğünü belirtti. 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana can kaybının 3 bin 645’e ulaştığı bildirildi.

Yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun devam eden saldırılarında ölü ve yaralı sayısına ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı. Açıklamaya göre, ülkenin çeşitli bölgelerinde meydana gelen olaylarda dün Baalbek'te 49, Nebatiye'de 8, ve Güney bölgesinde 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail saldırılarında toplamda 111 kişinin daha yaralandığı ifade edilirken, yaralı sayısının da 15 bin 355'e yükseldiği kaydedildi.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül tarihinden itibaren Lübnan'nın güney kentleri, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenlemektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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