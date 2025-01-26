Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail Saldırısında 11 Ölü, 83 Yaralı

Lübnan'da İsrail'in Saldırısı Sonrası Can Kaybı ve Yaralı Sayısı Artıyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bugün Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 11 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 83 kişinin yaralandığını duyurdu. Olay, bölgedeki gerginliğin arttığı bir dönemde gerçekleşti.

Açıklamalara göre, yaralıların bir kısmı kritik durumda ve hastanelerde acil müdahale gerektiriyor. Bölgedeki sağlık otoriteleri, yaralıların ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli adımların hızla atıldığını belirtti.

Bölgede Gerginlik Sürüyor

İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırıları, uluslararası camiada geniş yankı bulmuşken, güvenlik uzmanları, bu tür saldırıların artmasının endişe verici olduğunu ifade ediyor. Bölgedeki durumu izleyen gözlemciler, bu olayların, hem Lübnan hem de çevre ülkeler için önemli sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor.