Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan İsrail'in Saldırılarına Sert Tepki

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Kınama

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülke genelinde sağlık sistemine yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınayarak, bu durumun sürdürülemez olduğunu belirtti.

Tehdit ve Saldırılar

Açıklamada, İsrail ordusunun Beyrut'ta ve Cebel Lübnan bölgesindeki hastaneleri hedef aldığına dikkat çekildi. Beyrut'un güneyindeki es-Sahil Hastanesi'nin hedef alınmasıyla başlayan tehlikeler, Refik Hariri Üniversite Hastanesi'nin de vurulma riskiyle devam etti.

İnsan Hayatına Saygı Yok

Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu saldırıların uluslararası hukuku ihlal eden savaş suçları olduğunu vurguladı. Son 24 saat içerisinde bu saldırılar sonucunda 4 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği ve 5'inin yaralandığı aktarıldı.

Uluslararası Sessizliğe Son Verin

Açıklamada, uluslararası topluma yönelik bir seslenişte bulunularak, "Bu kayıtsızlık daha ne kadar sürecek?" sorusu gündeme getirildi. "Dünyanın vicdanı harekete geçip, masum insanlara yönelik bu saldırıları ne zaman durduracak?" ifadeleri kullanıldı.

İnsani Duyarlılık Çağrısı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılara karşı uluslararası bir insani tepki gösterilmesi çağrısında bulundu. Sağlık çalışanlarının zorlu koşullar altında hizmet vermeye devam ettiği vurgulanarak, bu durumun derhal dikkate alınması gerektiği belirtildi.

Son Gelişmeler

İsrail ordusunun gerçekleştirdiği hava saldırılarında Refik Hariri Hastanesi'nin çevresinde yapılan saldırının ilk belirlemelere göre, biri çocuk 4 kişinin hayatını kaybetmesine ve 24 kişinin yaralanmasına neden olduğu bildirildi.