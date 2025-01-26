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Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Son Dakika: İsrail Saldırılarında 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 15 kişinin öldüğünü, 83 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 16:25
Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Son Dakika: İsrail Saldırılarında 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Lübnan'da İsrail Saldırıları: 15 Ölü, 83 Yaralı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun bugün gerçekleştirdiği saldırılarda 15 kişinin hayatını kaybettiğini ve 83 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakanlık, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden çekilmediğini ve ülkenin güneyindeki Lübnan vatandaşları ve askerlerine yönelik saldırılar düzenlediğini bildirdi. Açıklamada, saldırılarda Lübnan ordusundan askerler dahil olmak üzere 15 kişinin yaşamını yitirdiği ve 83 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, güney Lübnan'daki işgal altındaki bölgelerde “şüpheli kişilerin yaklaştığı” alanlarda tehditlerin ortadan kaldırıldığını iddia etti. Ayrıca, Lübnan ordusu, saldırılarda 1 askerin öldüğünü, 1 askerin de yaralandığını duyurdu.

Bölgede Tel Aviv’in bombardımanlarının başladığı sabah saatlerinden itibaren, 1’i Lübnan askeri olmak üzere toplam 4 kişinin öldüğü, 45 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Ateşkes Anlaşması ve Çekilme Süreci

Ateşkes anlaşmasına göre, İsrail ordusunun 26 Ocak'a kadar Lübnan'dan çekilmesi bekleniyordu. Anlaşma, iki ülke arasındaki gerginliği azaltmak amacıyla 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

İsrail ordusu, 24 Ocak'taki açıklamasında, çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü ve bu durumun anlaşmaya aykırı olduğunu savunarak, 26 Ocak Pazar günü tam çekilmeyi tamamlayamayacağını belirtti. Geçen sürede, İsrail ordusunun bölgedeki bombardıman ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürdüğü ifade ediliyor.

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