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Lübnan Sivil Savunma'dan Güney Uyarısı: Ateşkes Tam Sağlanana Kadar Dönmeyin

Lübnan Sivil Savunma, halka ateşkes tam sağlanana kadar güney bölgesine dönmeme çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 07:58
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 07:58
Lübnan Sivil Savunma'dan Güney Uyarısı: Ateşkes Tam Sağlanana Kadar Dönmeyin

Lübnan'dan Zorunlu Uyarı

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, halka "resmi makamlar ateşkesin tam sağlandığını açıklayana kadar" ülkelerinin güneyine dönmemeleri konusunda önemli bir uyarıda bulundu.

Güvenlik İçin Dikkatli Olun

Sivil Savunma Müdürlüğü'ne bağlı Harekat Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan halkının güvenli geri dönüşleri için talimatlara riayet etmeleri istendi. Açıklamada, ateşkesin kesin olarak sağlandığına dair resmi bir açıklama yapılmadan köy ve bölgelere gitmemeleri gerektiği vurgulandı.

Yola Çıkmadan Önce Hazırlık Yapın

Vatandaşların köy ve kentlere yönelmeden, yolların durumu hakkında bilgi alarak, güvenlik güçlerinin talimatlarına uymaları gerektiği bildirildi. Seyahat öncesinde araçların yolculuk için uygunluğunu kontrol etmeleri ve temel ihtiyaç malzemelerini, ilaçlarını ve bebek mamalarını önceden temin etmeleri önerildi.

Şehir İçi Güvenlik Önlemleri

Vatandaşlardan, varıldığında İsrail'in saldırılarında zarar gören binalara girmemeleri ve bu binaların çevresinde bulunmamaları talep edildi. Duman ve toz solunumunu azaltmak için tıbbi maske kullanmaları ve kopmuş elektrik tellerinden uzak durmaları gerektiği belirtildi.

Acil Durumlarda Ne Yapmalı?

Açıklamada, ormanlara ve kenar mahallelere girişlerin izinsiz yapılmaması gerektiği hatırlatırken, patlamamış mühimmat veya askeri teçhizata dokunulmaması ve ilgili makamlara bilgi verilmesi gerektiği vurgulandı.

Şüpheli durumların derhal bildirilmesi ve yardım gerektiğinde, köy ve kasabalardaki sivil savunma ekipleriyle iletişime geçilmesi çağrısında bulunuldu.

Ateşkes Müzakereleri

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden tarafından duyurulan ateşkes antlaşması, Lübnan ile İsrail hükümetlerinin onayının ardından yerel saatle 04.00 itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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