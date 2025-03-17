Lübnan-Suriye Sınırında Çatışma: 7 Lübnanlı Hayatını Kaybetti

Lübnan-Suriye Sınırında Yaşanan Çatışmalar Can Aldı

Lübnan ile Suriye arasındaki sınır hattında dünden beri süren çatışmalarda 7 Lübnanlı hayatını kaybetti, 52 kişi yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, bölgedeki hastanelerin yaralıları kabul etmek için gerekli hazırlıkları yapmalarını istedi.

Hizbullah ve Suriye Ordusu Arasındaki Gerilim

Öte yandan, Suriye resmi haber ajansı SANA'nın açıkladığına göre, Hizbullah mensupları, Suriye ordusuna ait 3 askeri pusuya düşürerek Lübnan'a kaçırdı. Ayrıca, bu olayın ardından kaçırılan askerlerin infaz edildiği iddia edildi.

Buna karşılık, Hizbullah tarafı, Suriye-Lübnan sınırındaki olaylarla hiçbir ilgilerinin olmadığını savundu. Yaşanan bu olaylar, bölgedeki gerginliğin artmasına neden oluyor ve halk arasında endişelere yol açıyor.