Lübnan-Suriye Sınırında İkinci Geçiş Noktası Kapatıldı

Lübnan-Suriye Sınırında Durum

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiyye, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırılar sonucu Lübnan ile Suriye arasındaki ikinci sınır kapısının kapanmakta olduğunu açıkladı.

Geçişlerin Kesilmesi

Hamiyye, ülkede yayın yapan El-Cedid televizyonuna verdiği demeçte, "İsrail ordusunun Cusiyye beldesine düzenlediği hava saldırısı sebebiyle ülkenin doğusundaki El-Kaa noktasındaki Lübnan-Suriye kara sınırındaki geçişler tamamen kesildi." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Lübnan ile Suriye arasında hala açık bir sınır kapısının mevcut olduğunu belirtti.

Bombardımanlar ve Kaynaklar

Lübnan haber ajansı NNA, İsrail savaş uçaklarının El-Kaa ve Cusiyye sınır kapısını hedef aldığını duyurdu. Ayrıca, İsrail ordusunun 14 Ekim tarihinde Lübnan'ın doğusundaki Suriye ile olan el-Masna sınır kapısını bombalaması sonucu, iki ülke arasındaki ana geçiş noktası kapatılmıştı. Bombardımanlar sonucunda yüzbinlerce Suriyeli ve Lübnanlı, Suriye'ye geçiş yapma gerekliliğini hissetti.

Ölü ve Yaralı Sayıları

İsrail'in Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda, Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana 104'ü çocuk, 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 593 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, 12 bin 119 kişi yaralandı.

Bölgede Gerilim Artıyor

Hizbullah, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana süregelen çatışmalarda İsrail ordusuna karşı roket ve füzelerle karşılık veriyor. Ancak, bu saldırılar çoğunlukla ordu üslerine yönelik olduğu için büyük hasar bildirilmedi. Öte yandan, bombardımanlar nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yer değişiklikleri gerçekleşiyor. Hükümet, yerinden edilen 486 binden fazla kişinin Suriye'ye geçtiğini açıklıyor.