Lübnan-Suriye Sınırında Yeni Çatışmalar Başladı

Lübnan ile Suriye sınırındaki Havş es-Sayyid Ali bölgesinde çatışmalar yeniden alevlendi. Sınır hattındaki gerginlik devam ediyor.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 23:32
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 23:32
Lübnan-Suriye Sınırında Yeni Çatışmalar Başladı

Lübnan ile Suriye Sınırında Yeni Çatışmalar Başladı

Lübnan ile Suriye sınırında bulunan Havş es-Sayyid Ali bölgesinde yeni çatışmaların patlak verdiği bildirildi. Lübnan resmi ajansı NNA, söz konusu çatışmalar hakkında önemli bilgilere yer verdi.

Çatışmaların Sebepleri ve Gelişmeler

Havş es-Sayyid Ali ve Maşrafa beldelerinde yaşanan çatışmaların, Lübnanlı aşiretler ile Suriyeli gruplar arasında çıktığı iddia edildi. Ancak Suriye makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Lübnan yerel medyası, daha önceki çatışmalar sırasında ölen iki Lübnanlıya ait cenazelerin bu sabah teslim alındığını duyurdu.

Önemli Olaylar ve Arka Plan

Olayların temelini, Suriye resmi haber ajansı SANA tarafından 16 Mart’ta yayımlanan bir habere göre, Hizbullah mensuplarının Suriye ordusuna ait 3 askeri pusuya düşürüp Lübnan'a kaçırması oluşturuyor. İlgili haberde, bu askeri personelin infaz edildiği belirtilmişti.

Hizbullah, sınır hattında yaşanan olaylarla herhangi bir ilgilerinin olmadığını savunarak, durumu açıklığa kavuşturmaya çalıştı. Söz konusu olayın ardından, Lübnan’ın doğusundaki sınır hattında karşılıklı olarak top ve roket atışları yapılmaya başlandı.

Suriye ve Lübnan Savunma Bakanları, 17 Mart’ta yaptıkları telefon görüşmesinde ateşkes ve sınır hattındaki gerilimi önleme konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı. Ancak gerginlikler devam etmekte.

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