Lübnan, Suriye Zindanlarındaki Kaybolan Vatandaşlarını Geri Almayı Bekliyor

Lübnan, Suriye Zindandaki Vatandaşlarını Geri Almayı Bekliyor

Lübnan, çoğunluğu Suriye'nin ülkeyi işgali döneminde alıkonulan vatandaşlarının geri dönmesini umutla bekliyor. Eski milletvekili ve hukukçu Gassan Muhayber, Suriye rejiminin bu süreçte adam kaçırma ve zorla kaybetme yöntemlerini kullanarak muhaliflerini susturduğunu belirtti.

Parlamento'dan Önemli Adım

Lübnan Parlamentosu, 2018'de kaybolma vakalarının araştırılması ve kayıp kişilerin yerlerinin belirlenmesi amacıyla bir yasa tasarısını kabul etti. Suriye rejiminin düşmesiyle birlikte, uzun yıllar unutulmaya yüz tutan "zorla kaybedilenler" konusu yeniden gündeme gelmiştir.

Cezaevleri ve Şiddet

Uluslararası raporlara göre, Şam'a 30 kilometre mesafedeki Sednaya Askeri Hapishanesi, devrilen Baas rejimi tarafından bir işkence merkezi haline getirildi. 2011 ile 2015 yılları arasında, hapishanelerde haftada 50 kişinin yargısız infazlar yapıldığı belirtiliyor.

Lübnanlı Ailelerin Umudu

2005 yılına kadar alıkonulan Lübnanlıların aileleri, yakınlarının hala özgürlüğüne kavuşamadığını ve cezaevlerinin ''alt katlarında'' tutulduğunu ifade ederek yetkililerden çözüm bekliyor. İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, Suriye'den kurtulan 9 Lübnanlının ülkesine ulaştığını açıkladı ancak yüzlerce kişinin hala Suriye'deki cezaevlerinde tutulduğu raporlarca kanıtlanmıştır.

Siyasi ve İnsani Kriz

Suriye'nin Lübnan'ı 29 yıl süreyle işgali sırasında, birçok kişi Suriye cezaevlerine gönderildi. Suriye Cezaevlerindeki Lübnanlı Tutuklular Derneği, 622 Lübnanlının zorla kaybedildiğini aktarmaktadır. Eski milletvekili Gassan Muhayber, bu kayıplar konusunun Lübnan'daki partilere siyasi bir kart olarak sunulduğunu da belirtiyor.

Acil Kriz Masası Kuruldu

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Esed rejiminin devrilişinin hemen ardından kayıp vatandaşların durumunu izlemek için bir acil kriz masası kurma kararı aldı. Bu gelişmeler, hükümetin Suriye cezaevlerinden tahliye edilen tutuklular meselesini acilen ele almasının bir parçasıdır.

Lübnanlı Süheyl Hamevi, Suriye'de 33 yıl esaretin ardından kurtulduktan sonra yaşadıklarını anlatarak, "Suriye zindanlarında büyük acılar yaşadım." ifadelerini kullandı.