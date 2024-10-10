Lübnan Tahliye Sürecindeki Yanlış İddialar Yalanlandı

Lübnan'daki Türklerin Tahliyesi Hakkında Yanlış İddialar

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yayılan asılsız iddialara yanıt verdi. Bazı hesaplarda, "Türkiye'den Lübnan'a yönelik tahliye amacıyla gönderilen gemilere önce yabancı uyruklular alındı ve ardından kargaşa çıktı" şeklinde paylaşımlar yapılmıştı.

Resmi Açıklama Yapıldı

Merkez, bu iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, Lübnan'dan Türk vatandaşlarını tahliye sürecinde herhangi bir kargaşanın yaşanmadığını belirtti. Ayrıca, Lübnan askerlerinin müdahalesinin söz konusu olmadığını vurguladı. Gemi Seferleri Sorunsuz Devam Ediyor

Beyrut'tan Türk vatandaşlarının tahliyesi, TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemileri ile güvenli bir şekilde gerçekleştiriliyor. Öncelikle Türk vatandaşlarının tahliye edildiği, daha sonra Türkiye'den talep eden yabancı ülke vatandaşlarının da çıkarıldığı açıklandı.

Tahliye İstatistikleri

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın tahliye başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini ve toplamda 878 Türk vatandaşı, 24 KKTC vatandaşı ile birinci derece yakınları dahil 966 kişinin tahliye edildiği bilgisine yer verildi. Gemilerin, bu akşam Mersin Limanı’na ulaşmasının planlandığı ifade edildi.