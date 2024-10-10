DOLAR
34,2 0,07%
EURO
37,58 -0,32%
ALTIN
2.886,42 -0,6%
BITCOIN
2.086.311,34 -0,95%

Lübnan Tahliye Sürecindeki Yanlış İddialar Yalanlandı

Türk vatandaşlarının Lübnan'dan tahliyesi sırasında çıkan kavga iddiaları gerçeği yansıtmıyor, resmi açıklama yapıldı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 14:39
Lübnan Tahliye Sürecindeki Yanlış İddialar Yalanlandı

Lübnan'daki Türklerin Tahliyesi Hakkında Yanlış İddialar

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yayılan asılsız iddialara yanıt verdi. Bazı hesaplarda, "Türkiye'den Lübnan'a yönelik tahliye amacıyla gönderilen gemilere önce yabancı uyruklular alındı ve ardından kargaşa çıktı" şeklinde paylaşımlar yapılmıştı.

Resmi Açıklama Yapıldı

Merkez, bu iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, Lübnan'dan Türk vatandaşlarını tahliye sürecinde herhangi bir kargaşanın yaşanmadığını belirtti. Ayrıca, Lübnan askerlerinin müdahalesinin söz konusu olmadığını vurguladı. Gemi Seferleri Sorunsuz Devam Ediyor

Beyrut'tan Türk vatandaşlarının tahliyesi, TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemileri ile güvenli bir şekilde gerçekleştiriliyor. Öncelikle Türk vatandaşlarının tahliye edildiği, daha sonra Türkiye'den talep eden yabancı ülke vatandaşlarının da çıkarıldığı açıklandı.

Tahliye İstatistikleri

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın tahliye başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini ve toplamda 878 Türk vatandaşı, 24 KKTC vatandaşı ile birinci derece yakınları dahil 966 kişinin tahliye edildiği bilgisine yer verildi. Gemilerin, bu akşam Mersin Limanı’na ulaşmasının planlandığı ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İran ve Umman'dan Ortak Terörle Mücadele Tatbikatı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Rama Ortak Basın Toplantısı Düzenledi
3
Nükleer Beşli New York’ta Bir Araya Geliyor
4
Patates Tüketimi İçin Talep Yaratılmalı
5
Moratinos'tan 3. Dünya Savaşı Uyarısı: Orta Doğu'da Tehlikeli Gelişmeler
6
Bakırköy'de Kadın Cinayeti ve İntihar: Olayın Detayları
7
Ayvalık'ta Deniz Çayırlarını Koruma Projesi Başlatıldı

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak