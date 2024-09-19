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Lübnan, Telsiz ve Çağrı Cihazı Patlamaları İçin BMGK'ya Başvuracak

Lübnan, telsiz ve çağrı cihazlarındaki patlamalar ile ilgili BMGK'ya şikayet etmeye hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 23:52
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 23:52
Lübnan, Telsiz ve Çağrı Cihazı Patlamaları İçin BMGK'ya Başvuracak

Lübnan, Telsiz ve Çağrı Cihazı Patlamaları İçin Şikayet Hazırlığında

Lübnan, geçtiğimiz günlerde çağrı cihazları ve telsizlerde gerçekleşen patlamalarla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayette bulunma kararı aldı.

Bakanlığı Açıklama Yaptı

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, bu konu üzerine yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Abdallah Buhabib'in "İsrail'in masum Lübnan halkına yönelik siber terör saldırısı gerçekleştirdiği" iddialarıyla BMGK'ya başvurulmasını talep ettiğini belirtti.

Patlamalar ve Sonuçları

17 Eylül 2023 tarihinde, Hizbullah'a ait çağrı cihazlarında eş zamanlı olarak patlamalar meydana geldi. Bu olayda, ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybederken, 2,323 kişi yaralandı. Bir gün sonra, 18 Eylül'de gerçekleşen telsiz patlamalarında ise 25 kişi hayatını kaybetti ve 608'den fazla kişi yaralandı.

İsrail Suçlamaları ve Yanıt Beklentisi

Lübnanlı yetkililer, patlamalardan dolayı İsrail'i sorumlu tutuyor. Ancak, İsrail'den bu konuda henüz bir cevap gelmedi. Bu olaylar, 8 Ekim 2023'ten beri İsrail ve Lübnan arasındaki sınırda tırmanan çatışmaların ortasında yaşanıyor.

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