Lübnan ve ABD'den ateşkes görüşmesi: Genelkurmay Başkanı Avn, Hochstein ile bir araya geldi

Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ile bir araya gelerek Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasını görüştü.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Avn ve Hochstein, başkent Beyrut'un doğusunda bulunan El-Yerze'deki ofisinde bir araya geldi. Görüşmede, İsrail ile varılan ateşkes ve bu ateşkesin Lübnan'ın güneyinde nasıl uygulanacağına dair mekanizmalar ele alındı.

Ayrıca, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson ve Ateşkesi Denetleme Komitesi Başkanı ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers de görüşmeye katıldı. Hochstein, Lübnanlı yetkililerle çeşitli görüşmeler yapmak amacıyla Beyrut'a gelmişti.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın ikinci maddesinde, 'Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek' ifadesi yer almaktadır. Ayrıca, 'İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak' denilmektedir.

Anlaşma gereği, Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor. Ancak, ateşkese yönelik ihlallerini sürdüren İsrail, şu ana kadar sadece Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği 2 beldeden çekildi. Lübnan ve İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail, Lübnan'ın güneyinden ateşkeste öngörülen süre içinde çekilmeyi planlamıyor.

Ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan, İsrail, Fransa ve ABD yer almaktadır.