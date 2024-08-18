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Lübnan ve Cezayir Arasındaki Enerji İş Birliği

Lübnan, elektrik kesintisi krizini aşmak için Cezayir'den acil petrol yardımı alacak.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 20:01
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 20:01
Lübnan ve Cezayir Arasındaki Enerji İş Birliği

Lübnan Enerji Kriziyle Mücadele İçin Cezayir'le Anlaştı

Lübnan, son günlerde yaşanan ciddi elektrik kesintileri sorununu çözmek için Cezayir'den acil petrol yardımı alacağını duyurdu. Bu adım, ülkede yaşanan elektrik krizinin hafifletilmesine yönelik önemli bir girişim olarak değerlendiriliyor.

Başbakanlar Arasında Telefon Görüşmesi

Lübnan hükümeti tarafından yapılan resmi açıklamada, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile Cezayir Başbakanı Muhammed Nezir el-Arbavi arasında gerçekleşen telefon görüşmesine yer verildi. Görüşmede, Arbavi, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un talimatıyla Lübnan'a acil petrol sağlayacaklarını bildirdi.

Mikati'den Teşekkür

Mikati, Cezayir'in bu desteği için Tebbun'a teşekkür ederken, Arbavi'ye de Cezayir'in Lübnan'a birçok alanda devam eden yardımları dolayısıyla minnettar olduğunu ifade etti.

Enerji Sorunu ve Çözüm Arayışları

Lübnan Elektrik Bakanlığı, 2019'dan beri ülke genelinde sadece günde 4 saat elektrik verildiğini ve bu durumun Zahrani Tesisleri'ndeki yakıt sıkıntısından kaynaklandığını belirtti. Başkent Beyrut da dahil olmak üzere birçok bölgede sıkça elektrik kesintileri yaşanıyor.

2019'daki ekonomik kriz sonrasında, Lübnan Merkez Bankası elektrik üretimi için sübvanse edilen destekleri kesmek durumunda kaldı. Ülke, elektrik ihtiyacını tamamen petrol üzerinden karşılamak zorunda kalıyor ve Irak'la yapılan anlaşmayla günlük 4 saatlik enerji sunabiliyor. Bu yüzden Lübnanlılar, devlet elektriği dışında gene özel jeneratörlere de yöneliyorlar.

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