Lübnan ve Irak Başbakanlarından Kritik Telefon Görüşmesi

Lübnan ve Irak Liderleri Arasında Kritik Görüşme

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, öncelikle İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sonlandırılması gerektiğini vurguladı.

İsrail Saldırıları Konusunda Ortak İfade

Lübnan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Mikati, bu doğrultuda Arap ve İslam devletlerinin birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Irak Başbakanı Sudani'nin Destek Mesajı

Mikati, Irak’ın Lübnan'a verdiği destek dolayısıyla Sudani'ye teşekkür etti. Irak Başbakanı Sudani ise, Lübnan'a olan yardımları sürdüreceklerini belirterek, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın ölümünden dolayı taziyelerini iletti.

Bölgesel İş Birliği Vurgusu

Sudani, bölgedeki tehditlerin bertaraf edilmesi için Arap ülkeleri ve İslam dünyasının koordineli bir şekilde hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.