Lübnan ve Suriye Dışişleri Bakanları, Sınır Olaylarını Görüştü

Lübnan ve Suriye dışişleri bakanları, iki ülke sınırındaki olayları Brüksel'de ele aldı.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 23:45
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 23:45
Lübnan ve Suriye Dışişleri Bakanları, Sınır Olaylarını Görüştü

Lübnan ve Suriye Dışişleri Bakanları Sınır Olaylarını Görüştü

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, Suriyeli mevkidaşı Esad eş-Şeybani ile iki ülke arasındaki sınır hattında yaşanan olayları görüştü.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Recci ile Şeybani'nin Brüksel'de bir araya geldiği belirtildi. Bu görüşmede, Recci'nin Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın talimatları doğrultusunda Suriye-Lübnan sınır hattındaki olayları ele aldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Görüşmede, iki ülkenin egemenliği doğrultusunda iletişimi sürdürme ve durumun kötüye gitmesini önleme konusunda mutabık kaldı," ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Suriye resmi haber ajansı SANA tarafından yayımlanan habere göre, Hizbullah mensuplarının Suriye ordusuna ait 3 askeri pusuya düşürerek Lübnan'a kaçırdığı belirtilmişti. Haberde, Hizbullah üyesi kişilerin kaçırdıkları Suriyeli 3 askeri infaz ettikleri aktarılmıştı.

Öte yandan, Hizbullah bu olaylarla ilgili olarak herhangi bir bağlantılarının olmadığını savunmuş durumda.

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