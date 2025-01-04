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Lübnan ve Suriye Liderlerinden Sınır Çatışmalarına Çözüm Arayışı

Lübnan Başbakanı Mikati, Suriye'nin yeni yönetim lideri Şara ile sınırdaki çatışmaları görüşerek diyalog yollarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 00:43
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 00:43
Lübnan ve Suriye Liderlerinden Sınır Çatışmalarına Çözüm Arayışı

Lübnan ve Suriye Arasındaki Çatışmalar Görüşüldü

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Lübnan-Suriye sınırında meydana gelen çatışmaları kapsamlı bir şekilde ele aldı.

Görüşmenin Detayları

Mikati'nin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, liderler Lübnan'ın doğusundaki Suriye sınırında Lübnan askerleri ile Suriye tarafından gelen silahlı kişiler arasındaki çatışmaları da gündeme getirdi. Şara, bu bağlamda, Lübnan sınırında sükunetin sağlanması için gereken önlemlerin alındığını belirtti.

Şara, ayrıca, iki ülke arasındaki ortak konuları ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için Mikati'yi Suriye'ye davet etti.

Lübnan-Suriye Sınırındaki Çatışmalar

Suriye sınırındaki çatışmalar, Lübnan ordusunun Baalbek kenti yakınlarındaki Maarabun beldesinde bir kaçak geçiş noktasını tespit etmesi üzerine patlak verdi. Çatışmalar sonucunda 5 Lübnan askerinin yaralandığı kaydedildi.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, çatışmalar Suriyeli kaçakçılar ile Lübnan askerleri arasında yaşandı. Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi ise, çatışan kişilerin Suriye yönetimiyle bağlantılı olmadığını vurguladı. Mevlevi, Suriyelilerin Lübnan'a yasal yollarla girmelerinin mümkün olduğunu ve hakkında uluslararası yakalama kararı olmayanların bu süreçte herhangi bir sorun yaşamayacağını ifade etti.

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