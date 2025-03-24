Lübnan ve Ürdün Dışişleri Bakanları, İsrail Saldırılarını Görüşmek Üzere Bir Araya Geldi

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya gelerek İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulmasını ve ateşkesin tüm maddeleriyle uygulanmasını masaya yatırdı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Recci ve mevkidaşı Safedi, Ürdün'ün başkenti Amman'da gerçekleştirdikleri görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes konusunda da fikir alışverişinde bulundu.

İki bakan, ateşkes anlaşmasının tüm maddelerinin uygulanmasının yollarını tartışırken, Ürdün'ün uluslararası platformlarda sarf ettiği çabalar ise takdirle karşılandı. Açıklamada, Lübnan ve Ürdünlü bakanların İsrail'in saldırılarının bir an önce durdurulması gerektiği hususunda mutabık kaldıkları vurgulandı.

Ayrıca, Lübnan ve Ürdün arasındaki ilişkilerin farklı alanlarda ilerletilmesi önemine de dikkat çekildi. Ürdün Dışişleri Bakanlığından gelen açıklamada ise, “Bakan Safedi, Ürdün olarak Lübnan'ın güvenlik, istikrar ve egemenliğine desteklerini teyit etti.” ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Son Saldırıları

22 Mart'ta, İsrail ordusu Lübnan'dan ülkenin kuzeyine üç füze atıldığını bildirmiş ve bu füzelerin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini açıkladı. Buna karşılık olarak, İsrail ordusu Hizbullah’a ait roket rampaları ve bir komuta merkezinin hedef alındığını iddia etti. Dünkü saldırılarda ise, Lübnan Sağlık Bakanlığı, 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 40 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnan ile İsrail Arasındaki Ateşkes ve İhlaller

27 Kasım 2024'te imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail sıklıkla bu anlaşmayı ihlal ediyor. Lübnan makamları, ateşkesin ardından düzenlenen saldırılarda yaklaşık 100 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 300'ün üzerinde kişinin yaralandığını bildirdi.

Ayrıca, İsrail ordusunun sınır hattındaki beldelere girmesi, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesinin ihlaline yol açtı. Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi gibi 5 noktada varlığını sürdürmekte.