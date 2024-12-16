Lübnan ve Yunanistan Başbakanları İşbirliği İçin Bir Araya Geldi

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkesini ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşerek ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için önemli adımlar attı.

Mikati, görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında, Yunanistan'ın son birkaç yıldaki krizini büyük ölçüde aştığını belirterek, bu tecrübelerden faydalanarak Lübnan ile Yunanistan arasındaki işbirliğini artırmayı hedeflediklerini açıkladı. Ayrıca, ikili ekonomik ve ticari anlaşmalar geliştirme fırsatlarının değerlendirileceği müjdesini verdi.

Özellikle, İsrail ile yapılan ateşkesin uygulanmasının önemine vurgu yapan Mikati, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi(BMGK) 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması gerektiğini ifade etti. Mikati, "Lüban ordusunun bu konudaki rolünün önemini vurguladık," diyerek Miçotakis'in Lübnan ordusunun ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaya hazır olduğunu belirttiğini aktardı.

Mikati, Yunanistan'ın BMGK'de 2025-2026 döneminde yapacağı geçici üyeliğin, Lübnan'ın haklarının savunulmasına yardımcı olacağına ve ülkesinin barış ve istikrar mücadelesinde önemli bir katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise, Lübnan'ın toprakları üzerindeki egemenliğinin garantisi için uluslararası toplumla birlikte çalışacaklarını ifade ederek, "Yunanistan, Lübnan'ın yeniden inşa çabalarında eksiksiz bir ortak olacak," dedi. Ayrıca, Esed rejiminin devrilmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi ancak bu durumun göç ve güvenlik risklerine yol açabileceğine dikkat çekti.

Miçotakis, Suriye'deki egemenliğin ve toprak bütünlüğünün sağlanmasının önemini vurgulayarak milyonlarca Suriyeli mültecinin ülkelerine dönmesini umduğunu ifade etti. Ayrıca, Gazze'de ateşkes ve insani yardım konularında da çözüm arayışlarının önemine değindi.

Mikati ve Miçotakis'in yaptığı görüşmelere, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ve Yunan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Hupis ile birlikte birçok üst düzey yetkili katıldı.

BMGK'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hattı'nın gerisine çekilmesi ve bu bölgedeki silahsızlandırmayı öngörmektedir. Ancak 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri varlığı, bu bölgede güvenlik sorunlarına neden olmaktadır.