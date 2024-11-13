Lübnanlı Amerikalılardan Trump'a Filistin ve Lübnan'da Ateşkes Çağrısı

Lübnanlı Amerikalılardan Trump'a Acil Ateşkes Çağrısı

ABD'de, merkezi Michigan eyaletinde bulunan bir kuruluşun bünyesindeki Lübnanlı Amerikalılar, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'a, Filistin ve Lübnan'da ateşkes talep etme çağrısında bulundu.

Michigan'daki Orta Doğu Kuzey Afrika (MENA) Amerikan Ticaret Odası adlı kuruluşun Instagram hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Trump'ın seçim zaferi tebrik edildi. Açıklamada, Cumhuriyetçi Trump'ın, Michigan eyaletinin Dearborn kasabasındaki başarısı vurgulandı ve farklı eyaletlerdeki kuruluş üyelerinin de bu galibiyete katkı sağladığı ifade edildi.

Trump'ın, seçim kampanyası sırasında Ekim ayı sonunda Lübnanlı Amerikalılara yönelik Orta Doğu'da "barış" vaadi içeren mektubuna atıfta bulunan açıklamada, Trump'a "siyasi etkisini kullanarak Filistin ve Lübnan'da derhal ateşkes talep etme" çağrısında bulunuldu.

Michigan, ABD'de Demokrat yönetimin Gazze'ye yönelik desteğine tepki gösteren Müslüman ve Arap topluluklarının yoğun yaşadığı bir bölge olarak dikkat çekiyor. Bu bağlamda, Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris'i yenilgiye uğratarak öne çıktı.

Michigan'ın Dearborn kasabasında, nüfusun %55'ini Orta Doğu kökenlilerin oluşturması nedeniyle geleneksel olarak Demokrat Parti eğilimli olan bölgede, halkın 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde Trump'ı tercih ettiği bildirildi.

5 Kasım 2023 tarihinde yapılan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Trump, 270 delegeyi geçerek ülkenin 47. Başkanı olma hakkını elde etti. Trump, 20 Ocak 2025'te yemin ederek resmi görevine başlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.