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Lübnanlı Gazeteci Canlı Yayında İsrail Saldırısına Uğradı

Lübnanlı gazeteci Fadi Budiye, canlı yayın sırasında İsrail saldırısında yaralandı. Ülkede çatışmalar sürmekte.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 23:27
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 23:27
Lübnanlı Gazeteci Canlı Yayında İsrail Saldırısına Uğradı

Lübnan'daki Canlı Yayında Patlama

Lübnanlı ünlü gazeteci ve siyasi analist Fadi Budiye, ülkenin doğusundaki Bekaa bölgesinde canlı yayın yaptığı sırada İsrail güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısına maruz kaldı.

Canlı Yayın Sırasında Saldırı

Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, Budiye'nin Baalbek bölgesindeki Temnin et-Tahta beldesinden yaptığı canlı yayında bulunduğu yerin bombalandığı anlar yer aldı.

AA muhabirinin bildirdiğine göre, Budiye, bir televizyon kanalının yayını esnasında meydana gelen saldırıda hafif yaralandı. Gazetecinin evinde de önemli hasar oluştu.

İsrail'in Saldırılarının Sonuçları

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentleri, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yönelik yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu saldırılar sonucu 356 kişinin hayatını kaybettiğini, bunlardan 24'ünün çocuk, 42'sinin kadın olduğunu bildirdi. Ayrıca 1246 kişi de yaralandı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzey illerine doğru büyük bir göç dalgası gözlemlenirken, Lübnan Eğitim Bakanlığı tüm ülkede eğitime ara verildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı ise güneydeki okulların, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenler için kullanılmak üzere açıldığını duyurdu.

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