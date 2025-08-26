Lübnanlı Gazeteciler Sendikası'ndan ABD Temsilcisi Tom Barrack'a Tepki

Lübnanlı Gazeteciler Sendikası'ndan Tom Barrack'a sert tepki

Lübnanlı Gazeteciler Sendikası, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarına yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Sendikanın tepkisi

NNA'da yayımlanan sendika açıklamasında, gazetecilerin sorularını yönelttiği esnada sesin yükselmesi üzerine Barrack'ın "Bu, kaotik, hayvani bir hal almaya başladığı anda, biz ayrılırız." ifadelerinin kınandığı belirtildi. Açıklamada sözlerin hakaret olarak nitelendirildiği, Barrack'tan açık bir özür talep edildiği ve aksi halde kendisinin "boykot edileceği" uyarısında bulunulduğu kaydedildi.

Vurgu ve gerekçe

Sendika açıklamasında "Bir kez daha Lübnan medyası, en hafif tabirle nezaket ve diplomasi kurallarının dışında kalan bir muameleye maruz kaldı. Daha da üzücü olan ise bunun, bilindiği üzere diplomatik bir görev üstlenen büyük bir devletin temsilcisi tarafından yapılmış olmasıdır." ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca Barrack'ın gazetecileri "hayvani" olarak nitelemesinin şaşkınlıkla karşılandığı ve bu sözlerin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Hükümet ve diğer tepkiler

NNA, konuyla ilgili Enformasyon Bakanı Paul Markus'un ofisinden yapılan yazılı açıklamaya da yer verdi. Açıklamada Bakan Markus'un gelişmeleri yurt dışından takip ettiği, Barrack'ın Baabda'daki sözlerini üzüntüyle karşıladığı ve Bakanlığın her bir gazetecinin onuruna ve statüsüne son derece önem verdiğinin belirtildiği aktarıldı.

Eski Bakan Ziyad Makari ise ABD merkezli X platformundaki paylaşımında Barrack'ın sözlerini reddettiğini ve kınadığını ifade ederek, "Bilinmeyenler için hatırlatalım; gazetecilik bir anı kaydetmek, olayı belgelemek ve toplumun dili olmaktır, kaos değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Barrack'ın basın toplantısındaki sözleri

Basın toplantısında Barrack'ın gazetecilere hitaben söyledikleri şöyle aktarıldı: "Bekleyin, bekleyin, bir an için sesiz olun. size bir şey söylemek istiyorum. Bunun kaotik, hayvani bir hal almaya başladığı anda, biz gideriz. Sizden çok rica ediyorum. Neler oluyor bilmek istiyor musunuz? Medeni davranın, kibar ve hoşgörülü davranın çünkü bölgede yaşananların sorunu bu. Morgan (Ortagus) ve benim burada bu deliliğe katlanmamızın ekonomik olarak faydalı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Sizin nezaketiniz, ilginiz ve düşünceli sorularınız doğrultusunda size yanıtlar vereceğiz. Eğer çalışmayı bu şekilde sürdürmek istemiyorsanız, gideriz."

Sendika ve yetkililer, Barrack'tan resmi bir özür beklediklerini ve talebin karşılanmaması durumunda medya organlarının tepkilerinin süreceğini bildirdi.