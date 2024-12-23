Lübnanlı Hristiyanlar, İlk Noel'de Umut Dolu Bir Gelecek Bekliyor

İlk Noel'de Umut Dolu Bir Gelecek

Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmaların durduğu ilk Noel'de, Hristiyan toplumu geleceğe dair umutlu. Dırdıgıyye beldesinde, İsrail'in hava saldırılarında neredeyse tamamen yıkılan Aziz George Rum-Katolik Kilisesi'nin enkazında yapılan Noel kutlamaları, bölge halkının dayanışma ruhunu gözler önüne seriyor.

Milad Elias İlya'nın Umut Dolu Mesajı

Dırdıgıyye Muhtarı Milad Elias İlya, "Kilise yıkılmış olmasına rağmen, enkazına mütevazı bir Noel ağacı koyduk. Bu, hala bu topraklara bağlı olduğumuzu gösteriyor" diyerek, geçmişten bu yana komşuluk ilişkilerinin gücüne dikkat çekti. İlya, Kilisenin yeniden inşası için yardım çağrısında bulundu. "Yardım eli uzatacak temiz kalpli insanlara ihtiyacımız var" ifadesiyle destek beklediklerini vurguladı.

Birlik ve Beraberlik Duygusu

Bölgedeki halkın birlik içinde yaşadığını belirten 82 yaşındaki İlya, "Yüzyıllardır burada yaşıyoruz; bayramlarımızı kutluyor ve acılarımızı paylaşıyoruz" dedi. Dırdıgıyye, geçmişte de savaşların izlerini taşıyan bir yer, ve bu Noel, kilisenin yıkıldığı ilk kutlama olması bakımından oldukça anlamlı.

Rimeyş'deki Direniş

Lübnan'ın güneyinde, İsrail sınırında yer alan Rimeyş beldesinin halkı ise, savaşa rağmen topraklarını terk etmedi. Rimeyş Belediye Başkanı Milad el-Alem, "Bu yılki Noel özel çünkü ateşkes var. İnsanlar, geçen yılki gibi füze ve savaş uçaklarının sesi olmadan kutlayacaklar" dedi. Geçmişte yaşanan bombardımanların hatıraları hala taze. Alem, "Biz Rimeyş'i terk etmedik, mücadele ettik ve kararlı bir şekilde burada kaldık" şeklinde belirtti.

Topraklarına Bağlılık

Alem, "Direniş, toprağını, vatanını ve kimliğini korumaktır. Herkesin, topraklarına sahip çıkma konusunda sorumluluk taşıdığını" sözlerine ekledi. Rimeyş, 575 aileyi barındırarak göçün yaşanmadığı bir yer olarak dikkati çekiyor ve bu durum, bölgenin bağlılığını simgeliyor.

Noel ve Umut

Hristiyanlığın en eski bayramlarından biri olan Noel, bu yıl Lübnan'da umut dolu bir şekilde kutlanıyor. Kilise ve köyün tarihi, 1850'lere kadar uzanıyor ve bölgedeki yaşamın sembollerinden biri haline gelmiş durumda.