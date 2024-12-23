DOLAR
35,21 -0,03%
EURO
36,8 -0,2%
ALTIN
2.977,06 -0,29%
BITCOIN
3.378.259,43 -0,44%

Lübnanlı Hristiyanlar, İlk Noel'de Umut Dolu Bir Gelecek Bekliyor

İsrail'in saldırılarında yıkılan Dırdıgıyye köyü, ateşkesin yaşandığı ilk Noel'de geleceğe umutla bakıyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 11:02
Lübnanlı Hristiyanlar, İlk Noel'de Umut Dolu Bir Gelecek Bekliyor

İlk Noel'de Umut Dolu Bir Gelecek

Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmaların durduğu ilk Noel'de, Hristiyan toplumu geleceğe dair umutlu. Dırdıgıyye beldesinde, İsrail'in hava saldırılarında neredeyse tamamen yıkılan Aziz George Rum-Katolik Kilisesi'nin enkazında yapılan Noel kutlamaları, bölge halkının dayanışma ruhunu gözler önüne seriyor.

Milad Elias İlya'nın Umut Dolu Mesajı

Dırdıgıyye Muhtarı Milad Elias İlya, "Kilise yıkılmış olmasına rağmen, enkazına mütevazı bir Noel ağacı koyduk. Bu, hala bu topraklara bağlı olduğumuzu gösteriyor" diyerek, geçmişten bu yana komşuluk ilişkilerinin gücüne dikkat çekti. İlya, Kilisenin yeniden inşası için yardım çağrısında bulundu. "Yardım eli uzatacak temiz kalpli insanlara ihtiyacımız var" ifadesiyle destek beklediklerini vurguladı.

Birlik ve Beraberlik Duygusu

Bölgedeki halkın birlik içinde yaşadığını belirten 82 yaşındaki İlya, "Yüzyıllardır burada yaşıyoruz; bayramlarımızı kutluyor ve acılarımızı paylaşıyoruz" dedi. Dırdıgıyye, geçmişte de savaşların izlerini taşıyan bir yer, ve bu Noel, kilisenin yıkıldığı ilk kutlama olması bakımından oldukça anlamlı.

Rimeyş'deki Direniş

Lübnan'ın güneyinde, İsrail sınırında yer alan Rimeyş beldesinin halkı ise, savaşa rağmen topraklarını terk etmedi. Rimeyş Belediye Başkanı Milad el-Alem, "Bu yılki Noel özel çünkü ateşkes var. İnsanlar, geçen yılki gibi füze ve savaş uçaklarının sesi olmadan kutlayacaklar" dedi. Geçmişte yaşanan bombardımanların hatıraları hala taze. Alem, "Biz Rimeyş'i terk etmedik, mücadele ettik ve kararlı bir şekilde burada kaldık" şeklinde belirtti.

Topraklarına Bağlılık

Alem, "Direniş, toprağını, vatanını ve kimliğini korumaktır. Herkesin, topraklarına sahip çıkma konusunda sorumluluk taşıdığını" sözlerine ekledi. Rimeyş, 575 aileyi barındırarak göçün yaşanmadığı bir yer olarak dikkati çekiyor ve bu durum, bölgenin bağlılığını simgeliyor.

Noel ve Umut

Hristiyanlığın en eski bayramlarından biri olan Noel, bu yıl Lübnan'da umut dolu bir şekilde kutlanıyor. Kilise ve köyün tarihi, 1850'lere kadar uzanıyor ve bölgedeki yaşamın sembollerinden biri haline gelmiş durumda.

İLGİLİ HABERLER

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuzey Kore'den Rusya'ya Mühimmat Sevkiyatında Üç Kat Artış
2
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Suriye'nin Yeni Yönetimiyle Görüşme Gerçekleştirdi
3
Muğla'da Feci Kaza: Otobüs ile Çarpışan Araçta Bir Çift Hayatını Kaybetti
4
İran: Suriye'deki Yönetimle Bağlantımız Yok!
5
İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
6
Sosyal Medyadan Giysi Satış Vaadiyle 29 Dolandırıcı Yakalandı
7
İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında 14 Sivil Hayatını Kaybetti

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek