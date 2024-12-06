Lübnanlı Siyasetçiler Cumhurbaşkanı Seçim Takvimine Uyum Çağrısında Bulundu

Lübnanlı Siyasetçilerden Kritik Görüşme

Lübnan eski Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman, eski Cumhurbaşkanı Emin Cemayel ve eski Başbakan Fuad Sinyora, yaptıkları görüşmede cumhurbaşkanı seçimlerinde belirlenen takvime uyulması gerektiğini belirtirken, ülke istikrarı için önem taşıyan bazı maddelere dikkat çekti.

Ateşkes Sonrası Değerlendirmeler

Görüşmenin, Lübnan ile İsrail arasında yapılan ateşkesin ardından gerçekleşen gelişmeleri değerlendirmek amacıyla Süleyman'ın Beyrut'un doğusundaki El-Yerze bölgesindeki evinde yapıldığı bildirildi.

Yapılan yazılı açıklamada, “Lübnan'da istikrarın korunması adına Meclis Başkanı Nebih Berri'nin 9 Ocak'ta yapılması planlanan seçimlerin düzenlenmesi konusunda belirlediği tarihe bağlı kalması gerektiğinin önemi” vurgulandı. Ayrıca, cumhurbaşkanı seçimi için mecliste yapılacak oturumun “ertelenmesi ya da engellenmesi konusunda mazeretten kaçınılması” gerektiği uyarısında bulunuldu.

Gelecek Hükümet ve Anayasal Reform Çağrıları

Açıklamada, “yeni hükümetin kurulması başta olmak üzere anayasal kurumların yeniden oluşturulması” çağrısında bulunuldu. Süleyman, Cemayel ve Sinyora'nın toplantısında, Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkesin yanı sıra Suriye'deki son gelişmeler de masaya yatırıldı.

Yeni Cumhurbaşkanı Seçimi Belirsizliği

Lübnan, yeni cumhurbaşkanını seçemedi. Mişel Avn'ın 31 Ekim'de sona eren görev süresi sonrası, “Hristiyan olma” şartı nedeniyle siyasi partiler arasında sağlanamayan uzlaşma, yeni bir cumhurbaşkanı seçimini engelliyor. Ayrıca, Avn, 31 Ekim 2016'da Mecliste düzenlenen 46’ncı oturumla seçilmiştir.

Lübnan, 1943'te Fransızlardan bağımsızlığını kazandığından beri, cumhurbaşkanlığı koltuğunu 4. defa boş bırakıyor.