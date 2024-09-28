Lübnanlı Siyasi Liderler Nasrallah'ın Ölümüne Tepki Gösterdi

Lübnan'da Gündem: Hasaan Nasrallah'ın Ölümü

Lübnanlı siyasetçiler, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısı sonucunda yaşamını yitirmesi üzerine sert tepki gösterdi.

Önemli İsimlerden Taziye Mesajları

Eski Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, eski Başbakan Saad Hariri ve Dürzi lider Velid Canbolat, sosyal medyadan taziye mesajları yayınladı. Avn, Nasrallah'ın kaybının Lübnan için büyük bir darbe olduğunu ve ülkede İsrail'in devam eden saldırganlığının yarattığı tehlikelerden bahsetti. Dayanışma çağrısında bulundu.

Meclis Başkanından Açıklama

Beyrut'taki gelişmelere dair bir yazılı açıklama yapan Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Nasrallah ile 33 yıl süren bir dostluklarının olduğunu belirterek, taziyelerini iletti. Eski Başbakan Hariri, sosyal medya paylaşımında, "Hasan Nasrallah suikastı Lübnan ve bölge için yeni bir şiddet dönemi başlatmıştır; suikastlar sevdiklerine ağır bedeller ödetmektedir" dedi.

Dürzi Liderden Mesajlar

Dürzi lider Canbolat ise "Hizbullah'a ve taraftarlarına başsağlığı diliyorum, hayatını kaybeden masum sivilleri selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail Saldırıları ve İnsan Kaybı

İsrail, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana Hizbullah ile devam eden çatışmalarda, 23 Eylül'de Lübnan'ın güneyine ve Bekaa ile Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan makamlarına göre, 17 Eylül'le itibaren, 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplamda 1,030 insan hayatını kaybetti.

Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'a gerçekleştirilen hava saldırısında hayatını kaybetti. Hizbullah ise karşı olarak İsrail’e roket ve füzelerle yanıt veriyor ancak bu saldırılarda büyük bir zarar bildirilmemiştir.

Göç ve Yerinden Olma

İsrail bombardımanı sonucunda, Lübnan içinde yaklaşık 150,000 kişi yerinden oldu. Ülkenin güney kısımlarından başkent Beyrut’a ve kuzeye olan göç dalgası sürerken, Suriye'ye de on binlerce kişinin kaçtığı bildiriliyor.