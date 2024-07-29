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Lübnanlı Uzmandan İsrail'e Ciddi Suçlama

İsrail'in Lübnan'daki GPS sistemini karıştırması uluslararası suç sayılıyor, diyen Hişam en-Natur bu durumu BM'ye taşıdı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 14:39
Lübnanlı Uzmandan İsrail'e Ciddi Suçlama

Lübnanlı Uzman: İsrail’in GPS Müdahalesi Uluslararası Suç

Hişam en-Natur, Lübnan'daki teknoloji geliştirme uzmanı, İsrail’in Lübnan'ın GPS sistemini karıştırmasının, ülkenin havacılık ve denizcilik sistemlerini etkilediğini belirtti. Bu müdahale, uluslararası yaptırım gerektiren bir suç olarak değerlendiriliyor.

İsrail ile Hizbullah Arasında Sıcak Çatışmalar

Hizbullah ile İsrail arasında yaşanan silahlı çatışmaların artması, İsrail’in Lübnan'daki GPS sistemine müdahale etmesine neden oldu. Bu karışma, hava ve kara ulaşımında ciddi aksaklıklara yol açarak sivil havacılık güvenliğini tehdit ediyor.

Lübnan'ın Tepkisi ve BM'ye Şikâyet

Lübnan, 16 Temmuz’da İsrail’i Birleşmiş Milletler’e şikâyet etti. Lübnan İletişim Bakanlığı, “Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla İsrail'i BM’ye ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'ne şikâyette bulunduk.” açıklamasında bulundu. Şikâyet, İsrail'in Lübnan’daki GPS sistemlerini etkileyen müdahalelerini içeriyordu.

GPS Sistemine Müdahalenin Sonuçları

Hişam en-Natur, GPS sisteminin müdahale nedeniyle büyük bir tehdit altında olduğunu ve bunun, ulaşım ve havacılıkta ciddi sorunlar yarattığını vurguladı. Ayrıca, Lübnan'da GPS dalgalarının baskı altına girmesi nedeniyle sık sık hata oluştuğunu ifade etti.

Alternatif Sistemlere Yönelim

Uzman, Lübnan'ın alternatif sistemler geliştirmesi gerektiğini belirtti. Rus Glonass sisteminin, mevcut durumda tek alternatif olduğunu vurgulayan Natur, bu sistemin havacılık ve denizcilikte kullanılması gerektiğini ifade etti.

Sonuç olarak, Lübnan, GPS konusundaki sorunlarını çözmek için uluslararası iş birliğine ihtiyaç duymakta ve bu alandaki yeteneklerini geliştirme yoluna gitmelidir.

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